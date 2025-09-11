В здании общежития реабилитационного центра в Евпатории завершили устройство фасадов

На строящемся общежитии, предназначенном для медицинских работников Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) в Евпатории, завершены работы по устройству фасадов. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства», который реализует строительство объекта.

Строительство нового здания площадью более 9 тыс. кв. метров стартовало весной 2024 года. Более 220 сотрудников медучреждения смогут проживать в комфортных условиях. В настоящее время специалисты осуществляют работы по монтажу внутренних инженерных сетей и отделке помещений. Устройство фасадов, кровли, а также внутренних перегородок на объекте уже завершено, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» сообщили, что для размещения одного или двух человек в общежитии будет обустроено более 150 квартир. Прилегающая территория объекта также будет благоустроена — появятся спортивные и детские площадки, пешеходные дорожки и малые архитектурные формы.

На территории реабилитационного центра сейчас также активно ведется строительство пансионата для проживания детей с их родителями и корпуса с обеденным залом. Они будут соединены между собой теплым переходом для удобства перемещения.

Детский реабилитационный центр в Евпатории возводится на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Реабилитацию и лечение в центре смогут проходить одновременно 450 пациентов.

Аналогичный Федеральный детский реабилитационный центр сейчас возводится в Новосибирской области, а в Подольске такое медицинское учреждение функционирует уже с 2023 года.

