В здании пансионата реабилитационного центра в Евпатории стартовали фасадные работы

В здании пансионата, который строится на территории Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, начались работы по устройству фасадов. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

В Крыму по поручению Президента России Владимира Путина строится один из крупнейших реабилитационных центров в стране площадью около 100 тыс. кв. метров для лечения детей в возрасте от года до 18 лет. В одном из корпусов медучреждения маленькие пациенты смогут проживать с родителями. Сейчас в этом здании пансионата завершены монолитные работы, строители приступили к устройству фасадов. Также проводятся работы по устройству внутренних перегородок и внутренних инженерных сетей, — рассказали в пресс-службе компании.

Здание пансионата площадью более 13 тыс. кв. метров рассчитано на 150 детей, которые будут проходить лечение в дневном стационаре. Помимо комнат для проживания, там появится многофункциональный зал и административные помещения. А для удобного перемещения пансионат соединят теплым переходом с корпусом с обеденным и актовым залами.

Создание безопасной и уютной среды, где дети смогут не только проходить реабилитацию, но и развлекаться и общаться со сверстниками, является важным аспектом проекта строительства Центра. Поэтому в одном из корпусов для организации досуга пациентов предусмотрены мультимедийный зал для интерактивных игр и проектно-конструкторские мастерские.

В пресс-службе «Единого заказчика» также добавили, что сейчас на территории реабилитационного центра активно ведутся работы по благоустройству. Там оборудуют детские спортивные площадки, адаптированные на разные группы возрастов. Кроме того, появятся места для обучения ходьбе и езде на велосипеде, тропа здоровья, мини панда-парк и многое другое.

Новый современный центр будет предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Одновременно реабилитацию и лечение в центре смогут проходить 450 пациентов.

Аналогичный Федеральный детский реабилитационный центр сейчас возводится в Новосибирской области, а в подмосковном Подольске такое учреждение функционирует уже с 2023 года.

