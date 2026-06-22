В здании пансионата реабилитационного центра в Евпатории стартовали отделочные работы

В здании пансионата, который строится на территории Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, начались отделочные работы. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

В Республике Крым продолжается строительство Федерального детского реабилитационного центра — одного из крупнейших специализированных медицинских комплексов страны для восстановления здоровья детей общей площадью около 100 тыс. кв. метров. В здании пансионата начался этап отделки помещений, параллельно продолжаются монтаж инженерных систем, устройство внутренних перегородок и фасадов. После завершения строительства здесь будут созданы комфортные условия для проживания детей и их родителей во время прохождения реабилитации. В настоящее время готовность объекта уже составляет 55%, – сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Площадь здания пансионата на 150 мест превышает 13 тыс. кв. метров. Там предусмотрены современные жилые комнаты, многофункциональный зал и административные помещения. Для удобства проживающих пансионат соединят теплым переходом с корпусом, где разместятся обеденный и актовый залы.

Особое внимание в рамках реализации проекта уделяется созданию комфортной и безопасной среды для маленьких пациентов. Центр станет не только местом лечения и реабилитации, но и пространством для общения, развития и активного досуга детей. Так, в одном из корпусов предусмотрено размещение мультимедийного зала для интерактивных игр, а также проектно-конструкторских мастерских, где дети смогут участвовать в развивающих занятиях.

В пресс-службе «Единого заказчика» напомнили, что на территории медучреждения также ведется строительство корпуса с обеденным и актовым залами и здания общежития. Общая строительная готовность объектов составляет 85%.

Параллельно с возведением зданий на территории центра активно ведутся работы по благоустройству. Проект предусматривает создание современных спортивных площадок для детей разных возрастных групп, специальных зон для обучения ходьбе и езде на велосипеде, тропы здоровья, мини-панда-парка и других объектов рекреационной инфраструктуры.

В марте 2026 года Президент России Владимир Путин дал старт работе ряда объектов нового медицинского комплекса. Здания консультативно-диагностического корпуса и стационара, которые были построены в рамках первого этапа реализации реабилитационного центра, уже активно принимают пациентов.

Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Аналогичный центр сейчас возводится «Единым заказчиком» в Новосибирской области, а в подмосковном Подольске такое учреждение функционирует с 2023 года.

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

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