Вакцинация от коронавируса в Крыму: по мере поступления вакцины очередность в записи будет сокращаться

В настоящее время в Республику Крым вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции поступает малыми партиями и перераспределятся в 31 медицинскую организацию. По мере поступления достаточного количества доз вакцины очерёдность в записи в Крыму будет сокращаться и граждане, вакцинация которых назначена на отдаленный срок, будут приглашены на прививку на более раннюю дату. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, с 12 декабря 2020 года в Крыму началась иммунизация населения от COVID-19. Всего на полуостров поступило 50 432 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

23 февраля 2021 года получено 8 300 доз. На сегодняшний день привито 35 944 человека, из них 10 734 получили второй компонент. Очередь на вакцинацию составляет порядка 15 000 человек. В ближайшие дни ожидается очередная партия вакцины, — сообщил заместитель министра.

Вакцинация населения в Крыму проводится в кабинетах вакцинации на базе 31 медицинской организации, имеющей в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения для оказания медицинской помощи взрослому населению.

В настоящее время организовано 72 пункта вакцинации. Создано 20 выездных мобильных бригад для вакцинации сотрудников крупных предприятий Республики, — сказал Антон Лясковский.

Запись на вакцинацию проводится по телефону в регистратурах медицинских организаций, проводящих вакцинацию, а также через WhatsApp-приёмные главных врачей. Кроме того, существует возможность записи через Единый портал государственных услуг.

Все необходимые разъяснения о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции размещены на сайте минздрава Крыма.