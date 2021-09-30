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Валентин Пьянков из Севастополя и симферополец Павел Дорошилов – чемпионы Национальной студенческой лиги бокса
фото: Вконтакте, Федерация бокса Севастополя

Валентин Пьянков из Севастополя и симферополец Павел Дорошилов – чемпионы Национальной студенческой лиги бокса

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:53 30.09.2021

В Грозном в спортхолле «Колизей» прошли бои «Суперсерии» финала Национальной студенческой лиги бокса на призы главы Чечни Рамзана Кадырова.

Всего состоялись пять любительских поединков. Севастополец Валентин Пьянков (на фото) победил в полулегком весе (57,2 кг), а симферополец Павел Дорошилов – в тяжелом (свыше 90,7 кг). Обоим боксерам вручены чемпионские пояса, — сообщает «Крымский спорт».

Также в рамках вечера прошли два профессиональных боя – в среднем (до 72,6 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) весах. Отметим, что Национальная студенческая лига бокса создана в марте 2021 года в дни проведения в Грозном Всероссийских студенческих соревнований по боксу памяти А. И. Киселева.

Валентин Пьянков из Севастополя и симферополец Павел Дорошилов – чемпионы Национальной студенческой лиги бокса

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