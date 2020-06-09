Валентина Матвиенко поддержала инициативу Михаила Развожаева распространить соцльготы на курсантов военных училищ

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время совещания Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями субъектов России предложил рассмотреть возможность распространить льготы для военных — на курсантов военных училищ, в частности, ЧВВМУ им Нахимова.

Есть 81 федеральный закон, который оказывает поддержку военнослужащим, проходящим воинскую службу по призыву. Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка до достижения трех лет в размере МРОТ – 12,2 тыс. рублей, беременной супруге военнослужащего оказывается единовременная выплата в размере 28,5 тыс рублей. Эта мера в настоящее время не распространяется на жен курсантов средних и высших военных заведений. Понятно, что для Севастополя наши курсанты — это гордость нации, у них есть семьи. У меня просьба, пользуясь статусом Совета Федерации, дать поручение рассмотреть возможность распространения этой меры поддержки и на жен курсантов, — цитирует пресс-служба врио Михаила Развожаева.

По предварительным оценкам, в Севастополе на такую меру поддержки могут претендовать 120 человек, из них получателей единовременного пособия 20 человек, ежемесячного – 100 человек. Потребность денежных средств составит чуть более 15,2 млн рублей.

Мне кажется, очень важное предложение — распространить меру поддержки на беременных жен курсантов. Они, по сути, тоже военнослужащие, абсолютно правильное предложение. Поручение обязательно отработаем, изменения в закон внесем, — подчеркнула Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во время совещания Михаил Развожаев также рассказал о мерах поддержки детей и родителей Севастополя во время противодействия распространению коронавируса:

Оказываются все меры поддержки, принятые на федеральном уровне. Все запущены, все выплаты физически уже получают. Во время самоизоляции перестали работать школы, закрылись детские садики, от родителей стали поступать обращения о помощи, поэтому на региональном уровне мы приняли такую меру – выплатить на каждого ребенка от 0 до 18 лет по 3 тыс. рублей. С 22 апреля по 8 июня фактически 80 тыс. детей такую поддержку получили на общую сумму 237 млн рублей. Бесплатное питание детям в школах из-за COVID-19 не оказывалось, поэтому было заменено продуктовыми наборами или денежными выплатами.

Михаил Развожаев отметил, что во время выплат был получен большой опыт работы с гражданами.

Нам казалось, что мы за две недели справимся – форма заявления была простой, через портал Госуслуг. Тем не менее, мы столкнулись с вопросами – многие родители неправильно заполняли реквизиты. Тогда мы начали точечную работу: я обратился в волонтерский штаб «Мы вместе», волонтеры брали обращения в социальных сетях, выходили персонально на людей, которые испытывали трудности с заполнением, помогали по телефону, приглашали в штаб. Эта практика сейчас работает и с федеральными выплатами по 10 тыс рублей, — рассказал врио Губернатора Севастополя.

По словам Михаила Развожаева, в Севастополе родителям с детьми оказывается 21 мера поддержки.

Общая сумма — 1,5 млрд рублей, все выплаты оказываются – ни одна мера в период коронавирусной инфекции не была сокращена, — заверил врио Губернатора города.