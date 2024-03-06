Валентина Матвиенко: «Возвращение Севастополя на свою большую Родину — восстановление исторической справедливости»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила стенд Севастополя на международной выставке-форуме «Россия».

18 марта исполняется 10 лет, когда Севастополь и Крым, как образно сказал наш Президент, вернулись в родную гавань. Это большое событие для всех нас, восстановление исторической справедливости, возвращение Города-Героя Севастополя на свою большую Родину. В этом огромная заслуга всех, кто живёт в Севастополе, всех, кто тогда вышел на митинг, объявил о своём желании вернуться в Россию – и этот процесс прошёл очень мирно, спокойно, без одной жертвы, слава Богу. Это было настоящее волеизъявление севастопольцев! Всем вам, вашим родителям, вашим мужьям, вашим родным огромное спасибо за то, что вы такую волю проявили и благодаря вашей воле сегодня наш любимый Севастополь в России, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Валентину Матвиенко.

На стенде Севастополя в рамках проекта женского форума «Женщины за развитие флотских городов» сегодня собрались девушки-представительницы всех флотов, жёны Героев России.

Спасибо за ту большую работу, которую вы ведёте в городах, где есть над чем работать: чтобы они были благоустроенные, чтобы возвращающиеся в родной дом военнослужащие жили в комфортных условиях. Спасибо, что вы такие активные, неравнодушные, деятельные – и красота неземная! Краше наших женщин точно нигде нет, – обратилась к собравшимся Валентина Матвиенко.

Также на встрече присутствовала сенатор РФ от исполнительной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.

Всероссийский женский форум на выставке «Россия» – это большое событие, и у нас, на нашей площадке Города-Героя Севастополя, есть интереснейший материал о женщинах Севастополя, о достижениях нашего города, которые в том числе сделаны благодаря женским рукам, сердцам, женской энергии. Для нас большое событие – сегодня на нашей площадке побывала Валентина Ивановна Матвиенко, её тёплое отношение к Городу-Герою и к его жителям чувствовалось в каждом жесте и слове. Она поздравила всех севастопольцев с десятилетием Русской весны. Мы, конечно, ждём Валентину Ивановну у себя в гостях, а я хотела бы поздравить севастопольцев с замечательным днём, который будет совсем скоро. 18 марта – это наш праздник, день, когда был подписан договор о возвращении Севастополя – теперь уже города федерального значения – в состав Российской Федерации! С праздником, дорогие друзья! Здоровья и успехов в нашем большом труде на благо нашей Родины, – подчеркивает Екатерина Алтабаева.

Напомним, 5 и 6 марта в пространстве выставки «Россия» проходит Всероссийский женский форум. Во время форума на стендах регионов в 75 павильоне и в других тематических павильонах ВДНХ проходят интерактивные мероприятия. Они посвящены достижениям женщин в развитии здравоохранения и социальной сферы, образования и науки, промышленности и высокотехнологичных отраслей, предпринимательства и культуры, а также в продвижении традиционных ценностей, сохранении экологии и климата.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя