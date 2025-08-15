Валентина Матвиенко: «Я внимательно слежу за тем, что происходит в Севастополе, потому что этот город — особый»

В Севастополе состоялась двусторонняя встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в рамках которой они обсудили основные показатели экономического роста и развитие социальной инфраструктуры региона.

Валентина Матвиенко отметила, что несмотря на сложную обстановку, за последние 5 лет Севастополь развивается и показывает уверенный рост.

Я внимательно слежу за тем, что происходит в Севастополе, потому что для всех нас, и для меня лично, этот город — особый. За последние 5 лет очень многое изменилось: в 2,5 раза вырос валовый региональный продукт, в 2,5 раза увеличились собственные доходы бюджета города. Это очень хорошие, солидные темпы. Продолжается модернизация системы здравоохранения, завершено лицензирование, университету Севастополя дали право готовить медицинские кадры. Это очень важно — значит, медицинские учреждения будут полностью обеспечены специалистами. Многое изменилось и в образовании, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Валентину Матвиенко.

Михаил Развожаев рассказал, что только за первый квартал текущего года собственные доходы в городской бюджет составили 15 миллиардов рублей, из них 8,6 миллиарда рублей — Севастополь заработал самостоятельно.

У нас каждый год собственные доходы бюджета растут. Если мы начинали с 14 миллиардов рублей в 2019 году, то сегодня доходы бюджета превысили уже 40 миллиардов рублей. Это позволяет нам уже приближаться к параметрам модельного бюджета, когда мы сможем полностью доходами города покрывать обязательные расходы бюджета, — заявил Михаил Развожаев.

Также в рамках встречи Валентина Матвиенко и Михаил Развожаев обсудили как в Севастополе реализуется федеральная госпрограмма по развитию социальной инфраструктуры. За украинский период эта сфера практически не развивалась, но с момента возвращения Севастополя в Россию она показывает существенный рост.

Мы ежегодно строим около 20 объектов по госпрограмме, а в этом году собираемся ввести еще 23 новых объекта. Это садики, школы, спортивные объекты. Благодаря этой программе, у нас сегодня уже нет дефицита мест в детских садах, мы завершили лицензирование медицинских учреждений и с точки зрения инфраструктуры смогли полностью интегрироваться в правовое поле Российской Федерации с точки зрения оказания медицинских услуг, — сказал Михаил Развожаев.

Высокие темпы роста показывает и городской промышленный сектор, начал возрождаться рыбопромышленный комплекс. Глава Совета Федерации отметила большие возможности и потенциал для развития этой отрасли в регионе. 12 августа Правительство России приняло решение о выделении финансовой поддержки рыбохозяйственным комплексам, в том числе и Севастополю.

Очень хорошие результаты показывает промышленность, высокие темпы роста. Работает фонд по поддержке промышленности. Начал возрождаться рыбохозяйственный комплекс, и Правительство приняло постановление о поддержке, в том числе и в городе Севастополе. Это важная помощь для отрасли, — отметила Валентина Матвиенко.

Михаил Развожаев уточнил, что севастопольский рыбохозяйственный комплекс получил порядка 150 миллионов рублей, что в сегодняшних реалиях является существенной поддержкой.

В Севастополе есть планы и по развитию жилищного строительства, в частности до конца текущего года будет завершено расселение ветхих и аварийных домов.

Также, поговорили и о проблемных моментах, которые сегодня волнуют севастопольцев: состояние коммунального и газового хозяйства, а также вопросах благоустройства общественных территорий.

Сейчас строятся модульные котельные, чтобы дать людям тепло в домах. Надо разбираться с газовым хозяйством, электрохозяйство всё было приватизировано. Но Михаил Владимирович — человек упорный, настойчивый, у него хорошие контакты с федеральными учреждениями. Он в любой кабинет смело заходит, поднимает вопросы, ставит их и находит отклик. В сфере благоустройства города тоже многое предстоит. Губернатор принял решение убрать весь визуальный мусор — все будет убрано. Остановочные павильоны – сейчас Михаил Владимирович активно займётся и ими, наведет порядок. Мы будем обязательно помогать, поддерживать, держать на контроле, но главное: есть стратегия развития города — в первую очередь для людей: инфраструктура, обеспечение жильём, медицина, образование. Люди все видят, все замечают, — заключила Валентина Матвиенко.

В свою очередь, глава города поблагодарил Валентину Матвиенко за личное участие, внимание и поддержку, оказываемую городу:

Хочу поблагодарить Валентину Ивановну за постоянное внимание к Городу-Герою. Это измеряется не количеством визитов, а возможностью для меня как губернатора обратиться по тем вопросам, которые регион не в силах решить самостоятельно, изложить аргументы, обозначить сложности — и мы получаем ту самую помощь, благодаря которой добиваемся успеха.

Также в рамках встречи Валентина Матвиенко и Михаил Развожаев посетили родильный дом № 2 городской больницы № 5 — «Центра охраны здоровья матери и ребенка». Они осмотрели отделение патологии, родильное отделение, палаты с новорожденными, а также поздравили роженицу Викторию. Женщина переехала из Алчевска Луганской области и родила в севастопольском роддоме второго ребенка.

Моей мечтой в детстве было — жить здесь, в Севастополе, в Крыму. Мечта сбылась уже во взрослом возрасте, а буквально недавно, 11 августа, на свет появилась моя Доминика. В Севастополе прекрасный родильный дом, заботливый и внимательный персонал, замечательные условия, — поделилась Виктория.

В 2021 году родильный дом № 2 капитально отремонтировали и оснастили самым современным и передовым оборудованием. Благодаря проведенной модернизации медицинское учреждение сейчас имеет статус акушерского стационара третьего уровня.

За 7 месяцев 2025 года в роддоме было принято более 2 000 родов. Напомним, в Минздраве России отметили впечатляющие результаты работы севастопольской системы здравоохранения в сфере охраны здоровья матери и ребенка: младенческая смертность сегодня является одной из самых низких в стране.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя