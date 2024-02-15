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«Ваш родственник попал в »: история из Ялты про мошенничество и 16-летнего «курьера»

«Ваш родственник попал в ДТП»: история из Ялты про мошенничество и 16-летнего «курьера»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:36 15.02.2024

В дежурную часть полиции Ялты обратилась 82-летняя местная жительница. Неизвестные обманным путем выманили у нее крупную сумму денежных средств.

Полицейские выяснили, что потерпевшей по телефону позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что якобы внучка пенсионерки попала в ДТП и для оказания помощи «пострадавшей» стороне нужно передать 300 000 рублей. Эту сумму потерпевшая отдала приехавшему к ней курьеру. Только после этого обеспокоенная пенсионерка выяснила у родственников, что в ДТП никто не попадал, а рассказанная неизвестным история – вымысел, — рассказали о типичном случае в МВД по РК.

Подозреваемым – «курьером» оказался 16-летний житель Симферополя, который был задержан стражами порядка за совершение аналогичного преступления в Севастополе. Молодой человек дал признательные показания.

Следователем отдела полиции № 1 «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого будет принято соответствующее решение, основанное на законодательстве Российской Федерации, так как юноша достиг возраста уголовной ответственности, — сообщили в МВД по РК.

Опросив молодого человека, оперативники узнали, что, желая подработать, юноша согласился на участие в преступной схеме под названием «Ваш родственник попал в ДТП», жертвами которой чаще всего становятся граждане пожилого возраста. Задержанный получил в мессенджере от неизвестного лица сообщение с указанным адресом, где нужно забрать оговоренную сумму денежных средств, и номер счета для их перевода. При этом подозреваемому от сделки полагался свой процент прибыли. Материалы дела переданы в следственные органы.

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