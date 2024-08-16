«Ваш родственник попал в ДТП»: в Крыму задержали «курьеров», подрабатывавших у аферистов

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел задержали пятерых участников схемы дистанционного мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП». Ранее в дежурные части отделов полиции Ялты, Симферополя, Евпатории и Керчи обратились шесть человек возрастом от 78 до 86 лет, которые стали жертвами аферистов.

Со слов потерпевших, в начале августа им на телефоны позвонили неизвестные, которые представлялись полицейскими. Все они действовали по одной схеме: сообщали пенсионерам, что из-за их родственника произошло ДТП, и нужны деньги, чтобы не доводить разбирательство до суда.

‍Введённые в заблуждение пожилые жители полуострова обналичили свои сбережения и, следуя указаниям незнакомцев, передали их курьерам. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей.

Все задержанные помощники аферистов – местные жители. Так, 36-летняя женщина вместе со своим 31-летним сожителем и знакомой в возрасте 37 лет забрала у 79-летней бабушки из Симферополя 1 млн рублей. При этом подельники решили не отдавать прибыль куратору, а поделить между собой. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили у них и часть похищенных денежных средств. Ещё один курьер – 20-летний севастополец. Следуя указаниям «работодателей», он забрал у пожилых граждан из Евпатории и Керчи более 800 тысяч рублей, которые перевел куратору, оставив себе за работу около 10 % от суммы, которые потратил на личные нужды. Этот фигурант причастен к четырем эпизодам на территории Республики Крым. Самой юной посыльной мошенников стала 14-летняя местная школьница, которая обманом забрала деньги общей суммой в 1 млн рублей у двух пенсионерок из Ялты. Наличные подросток-курьер перечислила нанимателям через банкомат, также оставив себе некоторую сумму гонорара, – рассказали о «курьерах» в МВД по РК.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Все фигуранты признались в содеянном. В настоящее время трое злоумышленников заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Несовершеннолетняя поставлена на профилактический учет в отдел полиции, а законные представители подростка привлечены к административной ответственности.

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