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Важна каждая жизнь! В Симферополе при коротком замыкании на складе были спасены 15 котов

Важна каждая жизнь! В Симферополе при коротком замыкании на складе были спасены 15 котов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:23 12.01.2024

В Симферополе из-за короткого замыкания произошло сильное задымление помещения одного из складов. На месте работали сотрудники ГУ МЧС России по РК. Спасать пришлось братьев наших меньших – складских котиков.

Хозяин склада ухаживал за котами, которых находил на улице с разными травмами. Так, в один вечер, он готовил им еду на электроплите, которая и стала причиной вызова пожарных.

Сотрудники 1 ПСО 1 ПСЧ 2 караула приехали на вызов, где был задымлен склад. Звеньями ГЗДС была проведена необычная операция спасения. Пушистые питомцы испугались и прятались под мебелью, откуда их и вызволяли спасатели, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

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На видео — как откачивали (в прямом смысле) спасенных животных.

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Самое главное – все котейки живы! Спасатели подчеркивают: «Нам важна каждая жизнь». Спасибо вам, мужики.

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