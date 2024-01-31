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Важно: 1 февраля завершается регистрация на Единый государственный экзамен
фото: пресс-служба администрации Ялты

Важно: 1 февраля завершается регистрация на Единый государственный экзамен

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 14:00 31.01.2024

О том, что 1 февраля завершается регистрация на Единый государственный экзамен, напомнил начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта Ренард Кутковский.

1 февраля в 18.00 завершится регистрация на Единый государственный экзамен. Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года. В данный момент в Ялте зарегистрировалось 669 выпускников 11-х классов и 1300 девятиклассников, — цитирует пресс-служба руководителя сферы образования.

Важно! До окончания регистрации еще можно вносить изменения в заявление: дополнять или сокращать список предметов, смещать сроки или менять форму экзамена. После сделать это будет уже нельзя.

Также начальник Департамента уточнил, что выпускники текущего года подают заявление по месту учёбы (в школах), а выпускники прошлых лет и студенты колледжей — в Департаменте образования и молодежной политики по адресу: г. Ялта, ул. Калинникова, 14 (каб. 5) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Проведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный начнется 22 марта и продлится до 22 апреля, основной период пройдет с 23 мая по 1 июля, дополнительный – с 4 по 23 сентября. В основной период в Ялте будет функционировать 3 пункта сдачи ЕГЭ и 8 пунктов ОГЭ.

Вся подробная информация о государственной итоговой аттестации размещена на сайте Департамента образования и молодежной политики — https://yalta.obrcrimea.ru/zapis_na_ychastie_v_ege_oge

фото: пресс-служба администрации Ялты

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