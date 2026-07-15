Важно: 15 июля истекает срок уплаты налога на доходы, полученные гражданами в 2025 году

УФНС России по Республике Крым напоминает о том, что налог на доходы физических лиц, исчисленный в налоговых декларациях за 2025 год, необходимо уплатить не позднее 15 июля.

В случае непредставления декларации, начиная с 16 июля этого года, налоговая инспекция проведет камеральную проверку в бездекларационном порядке на основании имеющихся у нее данных. Налог будет рассчитан исходя из сведений о сделке, полученных из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. У налогоплательщика при этом сохраняется право на предоставление пояснений и дополнительных документов.

Если в ходе камеральной проверки гражданин не представит сведения о реальных условиях сделки по продаже (дарению) недвижимого имущества, то налоговым органом будет составлен акт налоговой проверки. По результатам проверки налоговый орган помимо налога исчислит сумму штрафных санкций и пени из-за нарушения сроков представления декларации и срока уплаты.

В связи с исполнением налогоплательщиками своей обязанности по декларированию доходов в налоговые органы Республики Крым в 2026 году было представлено более 14 тысяч деклараций с суммой налога к уплате в размере 2,2 млрд. рублей.

Законодательством не предусмотрено направление налоговым органом уведомлений и квитанций на уплату налога. Рассчитать сумму НДФЛ и заполнить платежный документ налогоплательщикам необходимо самостоятельно.

Граждане могут дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Оплатить налог в режиме онлайн могут и пользователи «Личного кабинета налогоплательщиков» на сайте ФНС России.

Напомним, если в 2025 году гражданин получил доход от продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности менее минимального срока владения, либо получил его в дар не от близкого родственника, то он был обязан подать декларацию по форме 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля 2026 года.

Получить информацию можно по бесплатному Единому телефонному номеру контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также при личном обращении в любой налоговый орган Крыма.

источник: Администрация Феодосии

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