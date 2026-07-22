Важно: 27 июля в Севастополе открывается дополнительный пункт выдачи КЭП для бизнеса

Для удобства севастопольских налогоплательщиков в Обособленном подразделении №1 по адресу: ул. Героев Севастополя, 74, с 27 июля открывается дополнительный пункт выдачи КЭП Удостоверяющего центра ФНС России.

Ранее такую услугу индивидуальные предприниматели и юридические лица могли получить Обособленном подразделении №3 в удостоверяющем центре ФНС России по адресу: г. Севастополь, ул. Кулакова, 37.

Уточним, что личное обращение требуется для тех, кто впервые получает КЭП. Для обеспечения максимального комфорта при личном посещении налоговой службы можно воспользоваться сервисом сайта ФНС России «Онлайн-запись на прием в налоговый орган», чтобы выбрать удобное время для получения услуги.

Пользователи электронных сервисов «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», которые ранее уже получили электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС России и авторизовались с ее помощью в личном кабинете, могут продлить ее через вкладку «Перевыпуск КЭП».

Для продления онлайн необходимо выполнить следующие условия: пользователь ранее лично получил сертификат КЭП в удостоверяющем центре ФНС России или у доверенных лиц ФНС России, при этом полученная подпись еще действует.

Также продлить подпись можно дистанционно тем налогоплательщикам, которые зарегистрированы в Единой биометрической системе. Выпустить КЭП через личный кабинет по подтвержденной биометрии возможно, даже если срок действия подписи уже истек или это первичный выпуск подписи.

С пошаговыми рекомендациями по получению и продлению сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Как и где получить электронную подпись».

Напомним, что электронное взаимодействие на сегодняшний день является самым удобным способом общения с налоговой службой. На официальном сайте ФНС России доступно более 70 электронных сервисов для налогоплательщиков. Часть из них требует авторизации с помощью сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП), предоставляя пользователю более широкий функционал.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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