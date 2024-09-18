Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Важно для севастопольцев: оформить Госключ можно в МФЦ (адреса) или отделениях банков (не во всех)
актуально в республике
Важно: оформить Госключ можно в МФЦ или отделениях банков
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Важно для севастопольцев: оформить Госключ можно в МФЦ (адреса) или отделениях банков (не во всех)

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:14 18.09.2024

«Госключ» – приложение, которое позволяет подписывать с телефона или планшета документы и заявления, заключать договоры в электронном виде. Пользователь приложения бесплатно получает сертификаты электронной подписи, а также усиленную неквалифицированную и квалифицированную электронные подписи (УНЭП и УКЭП).

Пользоваться приложением удобно: подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно очно – в четырёх отделениях МФЦ (ул. Вокзальная, 10, ул. Павла Корчагина, 34, пр-кт Героев Сталинграда, 64 (10 окон), пр-кт Генерала Острякова, 15) или отделениях банков-партнёров. Раньше это было возможно только дистанционно – по загранпаспорту нового образца или подтверждённой биометрии.

Сертификат квалифицированной электронной подписи может понадобиться:

  • для регистрации бизнеса;
  • для запрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия;
  • при подписании ипотечного договора;
  • при покупке недвижимости и регистрации прав собственности;
  • в других ситуациях.

Также в «Госключе» можно оформить сертификат неквалифицированной электронной подписи. Он пригодится при активации сим-карты, подписании трудового договора и других кадровых документов, при покупке автомобиля и оформлении компенсации по ОСАГО, а также для получения налоговых уведомлений.

Узнайте больше:  Отделение СФР по Севастополю запустило телеграм-чат для страхователей

Для получения сертификата электронной подписи нужна подтверждённая учётная запись на Госуслугах и российский номер телефона.

Скачать приложение можно с использованием магазинов приложений, опубликованных на официальном сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.