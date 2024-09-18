Важно для севастопольцев: оформить Госключ можно в МФЦ (адреса) или отделениях банков (не во всех)

«Госключ» – приложение, которое позволяет подписывать с телефона или планшета документы и заявления, заключать договоры в электронном виде. Пользователь приложения бесплатно получает сертификаты электронной подписи, а также усиленную неквалифицированную и квалифицированную электронные подписи (УНЭП и УКЭП).

Пользоваться приложением удобно: подтвердить личность, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, можно очно – в четырёх отделениях МФЦ (ул. Вокзальная, 10, ул. Павла Корчагина, 34, пр-кт Героев Сталинграда, 64 (10 окон), пр-кт Генерала Острякова, 15) или отделениях банков-партнёров. Раньше это было возможно только дистанционно – по загранпаспорту нового образца или подтверждённой биометрии.

Сертификат квалифицированной электронной подписи может понадобиться: