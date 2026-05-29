Важно: до 1 июня можно подать уведомление о переходе на УСН или смене объекта налогообложения

Согласно поправкам, предприниматели, которые применяли патентную систему налогообложения (далее – ПСН) в конце 2025 года и столкнулись с превышением допустимого порога дохода в 20 млн рублей вправе не позднее 1 июня 2026 года уведомить налоговый орган по месту жительства о переходе на упрощённую систему налогообложения (далее – УСН) с 1 января 2026 года.

Кроме того, изменения предусматривают возможность изменить объект налогообложения, уведомив об этом налоговый орган не позднее 1 июня 2026 года. Такое право предоставлено предпринимателям, совмещавшим в декабре 2025 года ПСН и УСН, а также применявшим в декабре 2025 года ПСН и перешедшим на УСН с 1 января 2026 года, доход которых в 2025 году превысил 20 млн рублей.

Соответствующий Федеральный закон от 25 апреля 2026 года № 104-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202604250003.

источник: пресс-служба администрации Евпатории