Важно: ИП необходимо учитывать обязательства по имущественным налогам физических лиц

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц (транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц) для Севастопольцев уже сформированы, и в личных кабинетах появилась запись о предстоящих платежах.

Несмотря на то, что срок уплаты еще не наступил (1 декабря), с единого налогового счета (ЕНС) индивидуальных предпринимателей уже начали распределяться средства в счет уплаты имущественных налогов. Это предусмотрено правилами списания денежных средств с ЕНС.

Поскольку единый счет для расчетов налогоплательщика как физического лица и ИП один, то и денежные средства списываются в отложенную переплату из «общего кошелька».

И может возникнуть ситуация, когда суммы, предназначенные для уплаты других налогов, например, авансового платежа по упрощенной системе налогообложения, будут зарезервированы на имущественные налоги.

Следует отметить, если ИП представит уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей, например, по УСН за 3 квартал, то зарезервированные под имущественные налоги суммы вернутся на сальдо ЕНС и поступят на УСН.

Если до срока уплаты имущественных налогов появится недоимка по налогам от предпринимательской деятельности, и денежных средств на ЕНС будет недостаточно, то резерв также будет отменен, и с этой суммы будут погашены обязательства с более ранним сроком уплаты.

Напоминаем, что узнать актуальное состояние своего счета можно в сервисе «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

