Важно: как в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления

Автобусы, которые перевозят пассажиров поездов «Таврия» до Керчи и обратно, подаются под посадку исходя из ресурсов, имеющихся у перевозчика. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Отмечается, что на крымских АЗС могут быть очереди. Есть вероятность, что автобус придет на нужную станцию немного позже расписания.

Перевозчик просит пассажиров, ожидающих автобусы в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории, а также на промежуточных станциях, не волноваться и спокойно дождаться своего транспорта. Пропускать вперед маломобильных людей, пассажиров с маленькими детьми и всех, кому тяжелее.

Отмечается, что посадка в автобусы производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций.

Ранее сообщалось, что все поезда «Таврия», прибывающие в Крым 21 и 22 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная.

источник: РИА Новости Крым

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