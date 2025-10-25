Важно: начат прием документов на регистрацию недвижимости новых территорий в МФЦ Крыма и Севастополя

С 1 октября 2025 в 14 центрах «Мои Документы» Республики Крым и 4 центрах Севастополя начат прием заявлений и документов правообладателей на регистрацию объектов недвижимости, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Для того чтобы воспользоваться услугами центров «Мои Документы», необходимо предварительно записаться. Запись осуществляется через систему управления электронной очередью. Получить талон можно как на официальном сайте МФЦ Крыма или Севастополя (раздел «Предварительная запись»), так и по телефону контакт-центра. Номера для связи в Крыму:

8 (3652) 604-920, +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.

В Севастополе:

по телефонам Центра телефонного обслуживания 122 (добавочный 5) и +7 (8692) 417-100 с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 и в субботу с 08:00 до 15:00.

Центры «Мои Документы» предоставляют широкий спектр услуг Росреестра, включая государственный кадастровый учет, регистрацию прав на недвижимость и предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Приоритетным способом записи на прием является оформление заявления по предварительной записи. Это позволяет избежать длительного ожидания и значительно упрощает процесс получения необходимых услуг. Каждый центр оснащен квалифицированными специалистами, готовыми оказать помощь в оформлении документов и ответить на все возникающие вопросы, — отметил заместитель директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Севастополя Юрий Громяк. Новые возможности, открытые в центрах «Мои Документы», значительно упрощают процесс регистрации объектов недвижимости, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Гражданам предоставляется удобный доступ к необходимым услугам, что способствует более эффективному управлению своим имуществом. Для получения более подробной информации и записи на прием рекомендуется обращаться на официальный сайт ГБУ «МФЦ» или в контакт-центр, — подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

Перечень центров «Мои Документы» в Крыму, осуществляющих прием указанных заявлений и их адреса:

№ МФЦ Адрес Режим работы 1 Центр «Мои Документы» г. Армянск г. Армянск, ул. Симферопольская, 7 Пн — Пт с 09:00 до 18:00 2 Центр «Мои Документы» г. Джанкой (Джанкойский район) г. Джанкой, ул. Крымская, 61 Пн.Вт,Чт.Пт. с 08:00 до 18:00 Ср. с 09:00 до 20:00 Сб. с 08:00 до 13:00 3 Центр «Мои Документы» г. Евпатория г. Евпатория, ул. Советская, 5В Пн,Вт,Чт.Пт. с 09:00 до 19:00 Ср. с 09:00 до 20:00 Сб. с 09:00 до 14:00 4 Центр «Мои Документы» г. Керчь г. Керчь, ул. Генерала Петрова, 33 а Пн,Вт,Чт.Пт. с 08:00 до 18:00 Ср. с 09:00 до 20:00 Сб. с 08:00 до 13:00 5 Центр «Мои Документы» пгт Красногвардейское (Красногвардейский район) Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 9а Пн,Вт,Чт.Пт. с 8:00 до 17:00 Ср. с 09:00 до 20:00 Сб. с 08:00 до 13:00 6 Центр «Мои Документы» г. Красноперекопск (Красноперекопский район) г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 30/6 Пн — Пт. с 09:00 до 18:00 7 Центр «Мои Документы» пгт Октябрьское (Красногвардейский район) Красногвардейский район, пгт Октябрьское, ул. Тельмана, 56а Пн — Пт. с 08:00 до 17:00 8 Центр «Мои Документы» пгт Нижнегорский (Нижнегорский район) Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 11-б Пн — Пт. с 09:00 до 18:00 9 Центр «Мои Документы» пгт Первомайское (Первомайский район) Первомайский район, пгт Первомайское, пер. Садовый, 4а Пн — Пт. с 08:00 до 17:00 10 Центр «Мои Документы» пгт Раздольное (Раздольненский район) Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Южная, 15 а Пн — Пт. с 08:00 до 17:00 11 Центр «Мои Документы» г. Саки г. Саки, Михайловское шоссе, 94 М Пн,Вт,Чт.Пт. с 08:00 до 18:00 Ср. с 09:00 до 20:00 Сб. с 08:00 до 13:00 12 Центр «Мои Документы» пгт Советский (Советский район) пгт Советский, ул. Матросова, 1 а Пн — Пт. с 08:00 до 17:00 13 Центр «Мои Документы» г. Феодосия г. Феодосия, ул. Горького, 13 Пн,Вт,Чт.Пт. с 09:00 до 19:00 Ср. с 09:00 до 20:00 Сб. с 09:00 до 14:00 14 Центр «Мои Документы» пгт Черноморское (Черноморский район) пгт Черноморское, ул. Кирова, 18 Пн — Пт. с 08:00 до 17:00

Перечень центров «Мои Документы» в Севастополе, осуществляющих прием указанных заявлений и их адреса:

№ МФЦ Адрес Режим работы 1 Центр «Мои Документы» г. Севастополь ул. Вокзальная, д. 10 Пн,Вт с 09:00 до 19:00 Чт. с 08:00 до 20:00 Ср,Пт с 08:00 до 20:00 Сб. с 09:00 до 17:00 2 ул. Новикова, д. 4 Пн — Сб с 8:00 до 17:00 3 ул. Леваневского д. 24 Пн,Вт,Ср.Пт. с 09:00 до 18:00 Чт. с 10:00 до 20:00 Сб. с 09:00 до 17:00 4 пгт. Кача, ул. Авиаторов, д. 9 Пн — Чт. с 08:00 до 17:00 Пт. с 09:00 до 17:00

