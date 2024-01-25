Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: направить уведомление о порядке представления декларации по налогу на имущество организаций нужно до 1 февраля
актуально в республике
Важно: направить уведомление о порядке представления декларации по налогу на имущество организаций нужно до 1 февраля

Важно: направить уведомление о порядке представления декларации по налогу на имущество организаций нужно до 1 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:59 25.01.2024

Управление ФНС России по Республике Крым напоминает о том, что согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 31.07.2023 № 389- ФЗ, уведомление о порядке подачи единой налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2023 год (расположенных в пределах одного субъекта) юридическим лицам нужно представить в срок до 1 февраля 2024 года в Управление ФНС России по Республике Крым. Срок его обработки сокращен и составляет 10 дней.

Напоминаем! В этом году налогоплательщикам-юридическим лицам нужно сдать декларацию по налогу на имущество организаций за 2023 год не позднее 25 февраля 2024 года (п 3 ст 386 НК РФ).

Декларация представляется налогоплательщиками–российскими организациями только в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из среднегодовой стоимости, а также налогоплательщиками–иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости (пп 3 п 1 ст 378.2 НК РФ).

Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества, вправе представлять налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имущества в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом Управление ФНС России по Республике Крым (п 1.1 ст 386 НК РФ).

Узнайте больше:  Крещенские омовения верующих в Севастополе состоялись без происшествий

Представление единой декларации по налогу на имущество организаций возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

  • недвижимость находится в разных населенных пунктах в пределах одного региона (Республика Крым);
  • налог исчисляется исходя из среднегодовой стоимости;
  • в Управление представлено уведомление по форме КНД 1150090.

В уведомлении указываются налоговый орган, в который представляется единая декларация по налогу на имущество организаций, т.е. одна из инспекций Республики Крым, в которой вы состоите на учете по месту нахождения недвижимого имущества, а также налоговый период, в котором подается единая декларация – 2024 год.

При представлении единой декларации представителем налогоплательщика по доверенности, его полномочия должны быть документально подтверждены (приложена доверенность).

источник: Управление ФНС России по Республике Крым

Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: налоги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
налоги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.