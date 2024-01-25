Важно: направить уведомление о порядке представления декларации по налогу на имущество организаций нужно до 1 февраля

Управление ФНС России по Республике Крым напоминает о том, что согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 31.07.2023 № 389- ФЗ, уведомление о порядке подачи единой налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2023 год (расположенных в пределах одного субъекта) юридическим лицам нужно представить в срок до 1 февраля 2024 года в Управление ФНС России по Республике Крым. Срок его обработки сокращен и составляет 10 дней.

Напоминаем! В этом году налогоплательщикам-юридическим лицам нужно сдать декларацию по налогу на имущество организаций за 2023 год не позднее 25 февраля 2024 года (п 3 ст 386 НК РФ).

Декларация представляется налогоплательщиками–российскими организациями только в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из среднегодовой стоимости, а также налогоплательщиками–иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости (пп 3 п 1 ст 378.2 НК РФ).

Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества, вправе представлять налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имущества в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом Управление ФНС России по Республике Крым (п 1.1 ст 386 НК РФ).

Представление единой декларации по налогу на имущество организаций возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

недвижимость находится в разных населенных пунктах в пределах одного региона (Республика Крым);

налог исчисляется исходя из среднегодовой стоимости;

в Управление представлено уведомление по форме КНД 1150090.

В уведомлении указываются налоговый орган, в который представляется единая декларация по налогу на имущество организаций, т.е. одна из инспекций Республики Крым, в которой вы состоите на учете по месту нахождения недвижимого имущества, а также налоговый период, в котором подается единая декларация – 2024 год.

При представлении единой декларации представителем налогоплательщика по доверенности, его полномочия должны быть документально подтверждены (приложена доверенность).

источник: Управление ФНС России по Республике Крым