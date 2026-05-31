Важно: наследники участников СВО освобождаются от госпошлины при регистрации унаследованного авто

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 17:50 31.05.2026

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому наследники участников СВО освобождаются от уплаты госпошлины за государственную регистрацию унаследованных транспортных средств.

Эта мера поддержки распространяется на наследников погибших военнослужащих и волонтёров или тех, кто скончался от полученных ранений и заболеваний.

Новая мера поддержки распространяется на наследников военнослужащих, сотрудников Нацгвардии, а также волонтёров и лиц, направленных для выполнения задач в зоне СВО и приграничных регионах.

Ранее аналогичная льгота действовала для этой категории граждан при оформлении прав на жилую недвижимость и земельные участки.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

