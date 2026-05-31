Важно: наследники участников СВО освобождаются от госпошлины при регистрации унаследованного авто

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому наследники участников СВО освобождаются от уплаты госпошлины за государственную регистрацию унаследованных транспортных средств.
Эта мера поддержки распространяется на наследников погибших военнослужащих и волонтёров или тех, кто скончался от полученных ранений и заболеваний.
Новая мера поддержки распространяется на наследников военнослужащих, сотрудников Нацгвардии, а также волонтёров и лиц, направленных для выполнения задач в зоне СВО и приграничных регионах.
Ранее аналогичная льгота действовала для этой категории граждан при оформлении прав на жилую недвижимость и земельные участки.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
