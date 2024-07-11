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Важно: номер в очередности участников СВО не меняется в зависимости от количества выданных участков

Важно: номер в очередности участников СВО не меняется в зависимости от количества выданных участков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:15 11.07.2024

Номер в очередности участников СВО не меняется в зависимости от количества выданных земельных участков. О порядке ведения очередности участников специальной военной операции на получение земельного участка напомнила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина:

В первую очередь необходимо отметить, что очередность заявителей на получение земельного участка формируется автоматически, исходя из даты и времени подачи документов в орган местного самоуправления. То есть номер заявителю присваивается с момента внесения уполномоченным сотрудником администрации данных в программу АИС «Земля». Таким образом, земельные участки предоставляются по мере их формирования и согласно очередности. Важно понимать, что этот процесс полностью автоматический и исключает управление очередью в ручном режиме.

Такая система предполагает, что заявители, которые уже получили документы на предоставление земельного участка бесплатно в собственность, не удаляются из очереди и, соответственно, порядковые номера в программе не сдвигаются.

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При распределении земельного участка заявителю направляется уведомление из органа местного самоуправления, куда были поданы документы. После получения этого уведомления участнику СВО или его доверенному лицу необходимо обращаться в Минимущество Крыма.

Вся полезная информация по вопросам предоставления земельных участков крымчанам-участникам СВО размещена в специальном разделе на сайте Минимущества Крыма: https://mzem.rk.gov.ru/structure/9f2eacda-c9d6-49f0-950f-b853dd2842ce

Узнать номер очередности можно по номерам телефонов «горячей линии»: +7 (3652) 601-391, +7 (978) 286-62-56. Звонки принимаются с понедельника по пятницу (кроме выходных и праздничных дней) с 9:00 до 18:00, (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) или в официальных госпабликах Минимущества Крыма: https://vk.com/minzem_crimeahttps://ok.ru/minzemcrimea.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК

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