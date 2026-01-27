Важно: нотариус перечислила случаи обязательного отказа в удостоверении доверенности﻿

Совершение нотариальных действий строго ограничено законом, и существует ряд ситуаций, в которых нотариус обязан отказать в удостоверении доверенности. Об этом «Известиям» 21 января рассказала нотариус Ленинградской области Мария Корнилова.

Ключевые ограничения касаются возраста и дееспособности доверителя. Дети до 14 лет не могут самостоятельно выдавать доверенности — от их имени действуют законные представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе оформить документ сами, но только с письменного согласия родителя или попечителя, за исключением случаев распоряжения собственными доходами, — уточнила она.

За граждан, признанных недееспособными, доверенность выдает опекун, а при ограниченной дееспособности — с согласия попечителя. Если доверенность касается распоряжения недвижимостью, во всех перечисленных случаях дополнительно требуется согласие органов опеки и попечительства.

Закон также запрещает выдавать доверенности на распоряжение имуществом гражданам, проходящим процедуру банкротства. Нотариус обязан проверять этот статус перед удостоверением документа. Отказано будет и в случае, если заявитель, не владеющий русским языком, явился без переводчика, поскольку нотариус должен убедиться в полном понимании клиентом сути документа и правовых последствий.

Особые правила действуют для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, не могут делегировать полномочия по распоряжению имуществом без разрешения следователя или судьи, что исключает риск отчуждения арестованных активов. Для осужденных, отбывающих наказание в колониях, такое разрешение не требуется, — отметила нотариус.

Корнилова также напомнила, что нотариальное удостоверение обязательно для доверенностей на совершение сделок, требующих нотариальной формы, а также для распоряжения правами, зарегистрированными в государственных реестрах. Даже когда нотариальная форма не обязательна, обращение к нотариусу дает преимущества: специалист проверит личность, составит юридически грамотный текст, разъяснит все условия и внесет сведения в Единую информационную систему нотариата, что повышает безопасность сделки.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что Росреестр рассматривает возможность увеличения срока государственной регистрации сделок с жильем, принадлежащим пожилым людям, чтобы предотвратить мошеннические действия. Отмечалось, что ситуация с покупкой квартир на вторичном рынке, известная в медиа как «бабушкина схема», или «схема Долиной», возникла из-за неприменения в спорных случаях норм действующего законодательства.

источник: «Известия»