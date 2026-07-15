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Новости Республики

Важно: о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 тысяч рублей, и осуществлении дополнительных выплат вкладчикам из средств 36 имущественного взноса РК

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:49 15.07.2026

АНО «Фонд защиты вкладчиков» сообщает о начале дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств тридцать шестого имущественного взноса Республики Крым

Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 года подали в фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта 2014 года лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории Севастополя на основании решений Банка России, либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» подали в фонд заявления о восстановлении пропущенного срока для подачи заявлений.

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Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительной компенсационной выплаты производится со дня публикации настоящего сообщения по 6 октября 2026 г. (включительно). Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком фондом не восстанавливается.

Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в уполномоченную фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте фонда (раздел «Как получить компенсационную выплату», подраздел «Адреса точек обслуживания»), а также прилагается к настоящему сообщению.

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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