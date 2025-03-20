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Важно: образована комиссия ГосСовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:59 20.03.2025

Основными задачами комиссии являются, в частности, разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления участникам специальной военной операции и членам их семей, а также иных мер, связанных с их адаптацией к мирной жизни, разработка предложений по совершенствованию организации медицинской помощи, психолого-психотерапевтической помощи, социального обслуживания, обеспечения техническими средствами реабилитации и лекарственными препаратами, мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов РФ предоставляемых им мер социальной поддержки и помощи.

Комиссия имеет право в числе прочего давать рекомендации федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, Фонду «Защитники Отечества» и иным организациям по вопросам, относящимся к ее компетенции, подготавливать и вносить на рассмотрение Президента РФ предложения по вопросам, требующим его решения.

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Указ Президента РФ от 10.03.2025 N 129 «О комиссии Государственного Совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей»

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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