Важно: организации могут обратиться в налоговые органы для сверки сведений о налогооблагаемом имуществе

В первом квартале 2025 года налоговыми органами будет проведен массовый расчет по имущественным налогам организациям за налоговый период 2024 года. Ежегодно перед формированием сообщений об исчисленных суммах имущественных налогов за прошедший год, организациям целесообразно провести сверку сведений об имуществе организаций с целью актуализации данных об объектах обложения транспортным, земельным налогами и налогом на имущество. Такая сверка поможет выявить расхождения в сведениях, содержащихся в ЕГРН, с данными регистрирующих органов для их последующего устранения.

Провести сверку желательно в течение 1 квартала 2025 года — до начала формирования налоговым органом сообщений об исчисленных суммах налогов, которое приходится на 2 квартал. В рамках сверки можно бесплатно в течение 5 рабочих дней получить электронную выписку из ЕГРН и если по мнению плательщика данные необходимо актуализировать, то на основании обращения плательщика налоговая служба направит уточняющий запрос в соответствующий регистрирующий орган.

Для юридических лиц сообщения об исчисленных суммах земельного налога, транспортного и налога на имущество от кадастровой стоимости налоговый орган сформирует и направит в электронном виде ориентировочно в мае текущего года

Уточним, что удобнее всего взаимодействовать с налоговыми органами через систему электронного документооборота (ЭДО). Налогоплательщик, подключенный к системе ЭДО, имеет возможность оперативно представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога.

Если по истечении 20 дней пояснения не будут представлены, исчисленные налоговым органом суммы будут перенесены в отдельные карточки налоговых (неналоговых) обязательств единого налогового счета.

Уточним, что с 2023 года компании не включают в декларацию по налогу на имущество организаций сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Одновременно вводится порядок направления таким юрлицам сообщений налоговых органов об исчисленной сумме указанного налога.

Напомним, что срок уплаты имущественных налогов за 2024 год для организаций – не позднее 28 февраля 2025 года, срок представления уведомлений об исчисленных суммах имущественных налогов – не позднее 25 февраля 2025 года.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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