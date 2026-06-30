Важно: отключения света нарушили работу управления по выдаче земельных участков в Крыму

В Республике Крым временно ограничен прием заявителей в управлении предоставления земельных участков в пользование и в собственность без торгов. Причиной стали технологические нарушения в электрических сетях региона, из-за которых периодически отключается электроэнергия. Ограничения касаются участников специальной военной операции и членов их семей.

Как напомнили в профильном управлении, приемный день проходит каждый рабочий четверг с 09.30 до 17.00. Перерыв предусмотрен с 13.00 до 14.00.

В ведомстве уточнили, что при личной подаче документов в приемный день во время отсутствия электричества обеспечить объективное рассмотрение обращений не получится. Это связано с тем, что без электроснабжения невозможно отсканировать или скопировать предоставляемые бумаги, а также внести необходимые сведения в автоматизированную информационную систему АИС «Земля 2.0».

За консультацией заявители могут обратиться в управление по телефонам +7 (3652) 550-718 и +7 (3652) 550-719. Звонки принимаются по четвергам с 09.30 до 17.30, обеденный перерыв длится с 13.00 до 14.00.

Кроме того, работает «горячая линия» министерства. Связаться с операторами можно по номерам +7 (3652) 550-730 и +7 (979) 037-30-27 в будние дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

В управлении принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили заявителей за понимание.

источник: КрымИНФОРМ

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