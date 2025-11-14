Прямо сейчас:
Важно! Открыта регистрация в официальном реестре креативных (творческих) индустрий Республики Крым

В Республике Крым начался приём заявлений в реестр субъектов креативных индустрий. Войти в него могут предприниматели креативной сферы: юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица (самозанятые). Формирует данный перечень Министерство экономического развития Республики Крым ведет работу по формированию Реестра субъектов креативных (творческих) индустрий в Республике Крым. Как отметила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико представители креативного сообщества республики обладают значительным творческим и предпринимательским потенциалом.

Представители креативного сообщества республики обладают огромным творческим и предпринимательским потенциалом. Мы видим, как проекты из сферы креативных индустрий становятся мощным драйвером развития: они создают рабочие места, способствуют росту туризма, формируют узнаваемый бренд Крыма на федеральном и международном уровнях. Это направление обогащает культурное пространство, помогая сохранять наше уникальное наследие, переосмысливая его в современном ключе. Формирование реестра –прежде всего шаг к систематизации и пониманию того, какой у нас есть творческий потенциал, чтобы затем целенаправленно развивать его, предлагая именно те меры поддержки, которые будут наиболее эффективны, – сообщила Ирина Кивико.

Включение в реестр открывает перед его участниками ряд преимуществ, включая возможность претендовать на государственную поддержку, участвовать в целевых программах развития креативного бизнеса, а также получать информационную и консультационную помощь. Это позволит систематизировать работу с творческим сообществом, определить приоритетные направления развития и оказать адресную помощь.

Напомним, что работа по формированию Реестра субъектов креативных (творческих) индустрий в Республике Крым ведется в рамках реализации Федерального закона от 8 августа 2024 года № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 8 мая 2025 года № 617 «О порядке формирования и ведения единого реестра субъектов креативных (творческих) индустрий и порядке предоставления сведений субъектами креативных (творческих) индустрий, получившими финансовую и (или) имущественную поддержку в сфере креативных (творческих) индустрий»Закона Государственного Совета Республики Крым от 29 октября 2025 года № 101-ЗРК/2025 «О развитии креативных (творческих) индустрий в Республике Крым», постановления Совета министров Республики Крым от 8 октября 2025 № 684 «О некоторых вопросах в сфере развития креативных (творческих) индустрий в Республике Крым».

Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере креативных (творческих) индустрий на территории Республики Крым, могут ознакомиться с Порядком подтверждения соответствия физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей критериям отнесения к субъектам креативных (творческих) индустрий в Республике Крым и Порядком формирования и ведения Реестра субъектов креативных (творческих) индустрий в Республике Крым в постановлении Совета министров Республики Крым.

Кроме того, в целях развития региональной креативной экономики в Республике Крым, в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 01.02.2023 № 128-р «Об утверждении стратегии развития креативного кластера на территории Республики Крым» в Фонде поддержки предпринимательства Республики Крым создан креативный кластер. Сформирован экспертный совет кластера, в состав которого вошли представители исполнительных органов Республики Крым, научно-образовательных учреждений, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК

