Важно: памятка о мерах профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии и новой коронавирусной инфекции

Вирусы передаются от больного человека к здоровому, в основном воздушно — капельным путем (при чихании, кашле). Все три заболевания схожи и вызывают у человека острые респираторные заболевания с аналогичными симптомами (высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, слезотечение и резь в глазах, в некоторых случаях — тошнота, рвота, диарея). Одним из наиболее частых осложнений является пневмония, которая может сопровождаться дыхательной недостаточностью различной степенью тяжести.

Наиболее подвержены заболеванию лица старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями), лица с ослабленным иммунитетом, беременные женщины.

Самое эффективное средство в профилактике гриппа – вакцинация. В вакцинации нуждается каждый человек, заботящийся о своем здоровье и здоровье окружающих. Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Прививку от гриппа лучше всего делать до эпидемиологического периода.

Меры неспецифической профилактики острых вирусных респираторных заболеваний позволяют значительно снизить риски заболевания и предупредить распространения вирусной инфекции:

СОБЛЮДАЙТЕ ЛИЧНУЮ ГИГИЕНУ:

избегайте прикосновений руками к своему носу, рту, глазам;

при кашле, чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками;

пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка);

часто мойте руки водой с мылом, включая мытье после возвращения с улицы, контактами с другими людьми (при отсутствии возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками);

ограничьте при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ:

индивидуальную МАСКУ для защиты органов дыхания при возможных контактах с людьми (в транспорте, при контакте с посторонними лицами, при уходе за больным).

— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— при ее снятии маски не касаться поверхностей маски, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

— не используйте вторично одноразовую маску;

— использованную одноразовую маску немедленно выбросить в отходы.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ:

поддерживайте дистанцию с другими людьми не менее 2 метров.

СОБЛЮДАЙТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:

полноценный сон;

потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами,

физическая активность.

ОБЕСПЕЧЬТЕ:

в помещениях Вашего пребывания регулярную влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание;

обработку дезинфицирующими растворами или салфетками поверхности, с которыми соприкасаетесь (столы, дверные ручки, стулья, гаджеты и другие).

ИЗБЕГАЙТЕ:

контактов с больными респираторными вирусными заболеваниями;

посещения мест со скоплением большого числа людей;

во время эпидемии гриппа, ОРВИ, распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — пользования городским общественным транспортом, посещений гостей.

ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ обеспечьте меры безопасности для окружающих:

оставайтесь дома и срочно вызовите врача на дом;

максимально ограничьте контакты с другими членами семьи;

часто мойте руки водой с мылом;

пользуйтесь отдельной посудой;

обеспечьте частое проветривание помещения, обработку контактных поверхностей бытовыми моющими средствами и дезинфицирующими салфетками;

незамедлительно вызовите врача на дом;

неукоснительно соблюдайте предписания врача.

В случаях заболевания члена семьи ухаживать за больным должен один человек:

выделите больному отдельную комнату в квартире (если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного);

ограничьте до минимума контакт между больным и другими близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями;

часто проветривайте помещения квартиры;

сохраняйте чистоту: как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами;

при уходе за больным прикрывайте рот и нос маской и часто мойте руки водой с мылом;

вызовите врача на дом;

неукоснительно соблюдайте рекомендации врача.

ПРОВЕДИТЕ БЕСЕДУ:

с детьми о мерах профилактики острых респираторных инфекций.

Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики защитит от Вас и окружающих Вас людей от заболеваний гриппом и его неблагоприятных последствий.

Профилактика внебольничных пневмоний

Внебольничная пневмония относится к наиболее распространенным острым инфекционным заболеваниям. Эта инфекционная болезнь начинается вследствие общего ослабления организма. Наиболее тяжело внебольничные пневмонии протекают у лиц пожилого возраста и у лиц с наличием сопутствующих заболеваний (онкологические и гематологические заболевания, сахарный диабет, сердечно — сосудистые заболевания, заболевание почек и печени, вирусные инфекции и другие).

Обычно рост заболеваемости внебольничными пневмониями наблюдаются в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, но заболеваемость может регистрироваться в любое время года.

Что такое внебольничная пневмония?

Внебольничная пневмония – это острое инфекционное заболевание, возникшее во внебольничных условиях (вне стационара).

Как происходит заражение?

Чаще всего возбудителями внебольничной пневмонии являются пневмококки. Однако болезнь может возникнуть при инфицировании другими бактериями, вирусами и простейшими. Микроорганизмы, вызывающие внебольничные пневмонии, могут проникнуть в организм человека в домашних условиях, во время контакта с окружающей средой, в момент пребывания в местах и учреждениях с большим скоплением народа, через верхние дыхательные пути (при кашле, разговоре, чихании).

Как протекает заболевание?

Подозрение на пневмонию должно возникать при наличии у больного лихорадки в сочетании с жалобами на кашель, одышку, отделение мокроты и/или боли в груди. Больные, переносящие пневмонию, часто жалуются на немотивированную слабость, утомляемость, сильное потоотделение по ночам. После беседы с врачом проводится общий осмотр. Для уточнения диагноза и выявления различных аспектов больному назначается рентгенографическое обследование грудной клетки.

Профилактика внебольничной пневмонии

· Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта.

· Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Если у вас нет салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или плечом, а не руками.

· Оставайтесь дома, если Вы или Ваш ребенок переболели, в течение, по крайней мере, 24 часов после того, как температура спала или исчезли её симптомы (и больной при этом не принимал жаропонижающих средств). Для предотвращения распространения заболевания внебольничной пневмонией больной должен оставаться дома.

· Необходимо вести здоровый образ жизни: заниматься физкультурой и спортом, совершать частые прогулки на свежем воздухе.

· Необходимо здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов (ежедневно в рационе должны быть свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты).

· Следует соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях.

· До наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными инфекциями следует сделать прививку против гриппа, поскольку пневмония часто является осложнением гриппа. Несмотря на то, что привитые люди тоже могут болеть пневмонией, заболевание у них протекает легче, чем у не привитых.

·Сделайте прививку против пневмококковой инфекции. Помните, что в мире до 80% возбудителями внебольничных пневмоний являются именно пневмококки.

· В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.

Необходимо помнить: если заболели Вы или ваш ребенок, Вам необходимо не вести ребенка в сад, школу, а обратиться к врачу. При тяжелом состоянии необходимо вызвать врача на дом, и ни в коем случае не заниматься самолечением.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК