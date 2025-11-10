Важно: перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи﻿, дополнен

Федеральный закон от 04.11.2025 № 407-ФЗ «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

Согласно внесенным изменениям, на бесплатную юридическую помощь вправе рассчитывать также лица, являющиеся истцами при рассмотрении судами дел об отказе работодателя в заключении трудового договора, нарушающем гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ, о восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула, о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя.

источник: КонсультантПлюс