Важно: подать документы на регистрацию по месту пребывания и месту жительства можно по доверенности﻿

Предусмотрено, что необходимые заявления и документы могут быть также поданы представителем гражданина, имеющим нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, приравненную к нотариально удостоверенной, которыми подтверждаются полномочия лица на подписание и подачу таких заявлений, подачу и получение документов, необходимых для регистрации граждан РФ по месту жительства или месту пребывания в пределах РФ.

Узнайте больше: Теперь вы знаете: как выросла себестоимость жилья в России и что в нее входит Федеральный закон от 22.06.2024 N 156-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. источник: КонсультантПлюс

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