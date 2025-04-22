Важно: разъяснения по вопросу предоставления льготы по оплате выписок из ЕГРН ветеранам боевых действий﻿

В письме Росреестра приводятся категории лиц, относящихся к ветеранам боевых действий, а также отмечено, что право на получение льготы по оплате сведений из ЕГРН подтверждается документами, выданными в соответствии с действующим законодательством, в частности, удостоверением ветерана боевых действий.

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