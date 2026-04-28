Важно: Росреестр перевел все свои услуги для физических лиц на Портал Госуслуг

В последние годы в России наблюдается активная цифровизация государственных услуг, и Росреестр не остается в стороне от этих изменений. Одним из шагов в этом направлении стало перевод всех услуг Росреестра для физических лиц на Портал Госуслуг. Это решение направлено на упрощение процесса получения необходимых услуг для граждан и повышение их доступности.

К числу доступных услуг относятся:

постановка на государственный кадастровый учет;

изменение сведений об объекте недвижимости;

регистрация ранее возникшего права;

регистрация ограничений права и обременений.

Полный перечень услуг можно найти на сайте Росреестра по ссылке: clc.li/zaYVW .

Для того чтобы воспользоваться услугами Росреестра на Портале Госуслуг, физическим лицам необходимо:

иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги,

перейти в подраздел «Земля Дом» раздела «Услуги» или воспользоваться поиском через цифровой ассистент «Робот Макс»,

заполнить электронное заявление и прикрепить требуемые документы. Цифровизация государственных услуг, осуществляемая Росреестром, является важным шагом к улучшению качества обслуживания граждан. Портал Госуслуг становится удобным инструментом для получения необходимых услуг, переход на электронные форматы не только упрощает взаимодействие заявителей с государством, но и делает его более прозрачным и доступным для каждого гражданина, — подчеркнула руководитель Управления Олеся Калинкина.

Просмотры: 13