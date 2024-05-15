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Важно: с 1 июля вход в электронный дневник будет осуществляться через портал госуслуг
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Важно: с 1 июля вход в электронный дневник будет осуществляться через портал госуслуг

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:57 15.05.2024

С 1 июля ученикам, студентам, учителям и преподавателям школ и колледжей Севастополя будет необходимо использовать учётную запись на Госуслугах, чтобы войти в электронный дневник региональной информационной системы «Цифровая образовательная среда Севастополя». Новое правило введено для повышения безопасности персональных данных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1516.

В связи с этим учителям, ученикам, студентам СПО и их родителям необходимо заблаговременно создать учётные записи через портал госуслуг для дальнейшего входа в региональную информационную систему.

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Для детей до 14 лет детские учётные записи создают родители в своих личных кабинетах на портале госуслуг. Ознакомиться с правилами регистрации, входа и создания детской учётной записи можно ознакомиться на портале госуслуг в разделе «Помощь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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