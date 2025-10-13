Важно: с 1 января 2026 года вводится новый порядок присвоения, применения, а также изменения ИНН

Приказ ФНС России от 26.06.2025 N ЕД-7-14/559@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2025 N 83789.

Обновление порядка обусловлено изменениями, внесенными в НК РФ. В частности, с 1 января 2026 года отменены свидетельство и уведомление о постановке на учет в налоговом органе. Документом, подтверждающим постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе, будет являться выписка из ЕГРН.

В связи с утверждением нового порядка признаются утратившим силу приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@, а также не подлежащим применению приказ МНС России от 28.07.2003 N БГ-3-09/426 «Об учете иностранных организаций в налоговых органах».

