Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Важно: с 1 января 2026 года вводится новый порядок присвоения, применения, а также изменения ИНН
Новости Республики

Важно: с 1 января 2026 года вводится новый порядок присвоения, применения, а также изменения ИНН

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:32 13.10.2025

Приказ ФНС России от 26.06.2025 N ЕД-7-14/559@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2025 N 83789.

Обновление порядка обусловлено изменениями, внесенными в НК РФ. В частности, с 1 января 2026 года отменены свидетельство и уведомление о постановке на учет в налоговом органе. Документом, подтверждающим постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе, будет являться выписка из ЕГРН.

Узнайте больше:  В Терновском муниципальном округе Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿

В связи с утверждением нового порядка признаются утратившим силу приказ ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@, а также не подлежащим применению приказ МНС России от 28.07.2003 N БГ-3-09/426 «Об учете иностранных организаций в налоговых органах».

источник: КонсультантПлюс

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x