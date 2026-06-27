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Важно - Севастополь: справку о форс-мажоре выдадут в торгово-промышленной палате

Важно — Севастополь: справку о форс-мажоре выдадут в торгово-промышленной палате

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:25 27.06.2026

В Севастополе с 26 июня введен режим чрезвычайной ситуации. Это является основанием объявления форс-мажора — наступления обстоятельств непреодолимой силы.

В такой ситуации бизнес освобождается от ответственности, если невозможно выполнить договорные обязательства. Если вы не можете поставить товар или выполнить работу в срок, получите подтверждение об этом в Севастопольской торгово-промышленной палате, объяснили в пресс-службе правительства города. Это освободит от неустоек и возмещения убытков контрагентам, — отмечает «Севастопольская газета»

Важно: сам факт введения режима чрезвычайной ситуации не снимает обязательств автоматически. Нужно доказать прямую связь между ЧС и невозможностью исполнить договор. Заключение о форс-мажоре выдается только при наступлении сроков выполнения ваших обязательств по договорам, когда ответственность должника на день обращения с заявлением уже наступила.

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Что надо сделать сейчас:

  • фиксируйте все обстоятельства;
  • обращайтесь в ТПП, если срок исполнения обязательств по договорам уже наступил;
  • договаривайтесь с контрагентами о переносе сроков.

За справками и консультациями обращайтесь в

Севастопольскую торгово-промышленную палату: ул.Большая Морская, 34, тел. (8692) 54-76-73 (справки по телефону в будние дни с 13:00 до 17:00).

источник: «Севастопольская газета» 

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