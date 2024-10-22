Важно! Севастополе возобновили работу консультационные центры по вопросам осеннего призыва

В связи с началом осенней призывной кампании с октября 2024 г. на территории города Севастополя возобновили работу консультационно- правовые центры и телефоны доверия.
Жители могут обратиться по вопросам призыва по адресам и телефонам военных прокуратур-войсковая часть 90935 и военной прокуратуры Черноморского флота:
- военная прокуратура-войсковая часть 90935 (г. Севастополь, пл. Пирогова д. 4 (8692) 22-14-25);
- военная прокуратура Черноморского флота (г. Севастополь, ул. Ленина, д. 41, тел. (8692) 22-14-31).
источник: военная прокуратура-войсковая часть 90935
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: армия России
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: армия России