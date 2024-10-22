Важно! Севастополе возобновили работу консультационные центры по вопросам осеннего призыва

В связи с началом осенней призывной кампании с октября 2024 г. на территории города Севастополя возобновили работу консультационно- правовые центры и телефоны доверия.

Жители могут обратиться по вопросам призыва по адресам и телефонам военных прокуратур-войсковая часть 90935 и военной прокуратуры Черноморского флота:

военная прокуратура-войсковая часть 90935 (г. Севастополь, пл. Пирогова д. 4 (8692) 22-14-25);

военная прокуратура Черноморского флота (г. Севастополь, ул. Ленина, д. 41, тел. (8692) 22-14-31 ).

источник: военная прокуратура-войсковая часть 90935

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