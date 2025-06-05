Важно! Центр кинологической службы МВД по Республике Крым: служебные собаки в отставке ищут дом

В Центре кинологической службы МВД по Республике Крым сообщили: по результатам заключения комиссии, две служебные собаки достигли предельного возраста службы: немецкие овчарки Цезарь и Лав энд Спирит Ульзана.

Цезарю 10 лет, пол — мальчик, клинически здоров.

Лав энд Спирит Ульзане 9 лет, пол — девочка, клинически здорова.

В служебной деятельности неоднократно участвовали в раскрытии преступлений. Собаки социализированы и ориентированы на человека. Они станут для своей семьи прекрасным четвероногим другом, компаньоном и защитником, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

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источник: пресс-служба МВД России в Крыму