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Важно: упрощенный порядок легализации для иностранных граждан продлен до 10 сентября 2025 года

Важно: упрощенный порядок легализации для иностранных граждан продлен до 10 сентября 2025 года

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:46 23.05.2025

Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю напоминает о продлении специального порядка легализации пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента № 1126, срок действия упрощенной процедуры продлен до 10 сентября 2025 года.

Гражданам других государств, еще не оформившим свой правовой статус в России, необходимо в ближайшее время обратиться в Управление по вопросам миграции по адресу: г. Севастополь, ул. Паршина, 29. Специалисты ведомства готовы помочь с оформлением всех необходимых документов и проконсультировать по вопросам миграционного учета.

Полиция Севастополя настоятельно рекомендует иностранным гражданам воспользоваться предоставленной возможностью и урегулировать свой статус в установленные сроки. Своевременное оформление документов позволит избежать неприятных последствий, включая административное выдворение и ограничения на въезд в Россию в будущем.

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Для удобства заявителей доступна возможность подачи документов через Единый портал государственных услуг. Электронный формат оформления позволяет значительно сэкономить время и получить результат услуги в цифровом виде.

Управление по вопросам миграции напоминает, что соблюдение миграционного законодательства — это залог спокойного и комфортного пребывания в Российской Федерации. Обращаем особое внимание на необходимость решения всех вопросов до окончания установленного срока.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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