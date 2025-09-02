Важно: в ЕГРН появятся новые данные для повышения прозрачности сделок с жильем﻿

1 сентября вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В реестр будут вноситься данные о людях, которые не являются собственниками жилья, но обладают правом на бессрочное проживание в доме или квартире.

Речь прежде всего идет о нынешних и бывших членах семьи владельца, которые имели право на участие в приватизации объекта недвижимости, но отказались от него. Кроме того, под действие закона попадают члены семьи собственника кооперативного жилья, которые проживали в нем на момент полной выплаты паевого взноса и внесены в ордер. Также новым законом устанавливается норма, согласно которой передать жилье в ипотеку можно, только заручившись нотариально удостоверенным согласием всех, кто имеет право на пожизненное использование объекта недвижимости.

Сведения о людях, имеющих право бессрочно проживать в квартире или доме, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления самого владельца жилья и членов его семьи (в том числе бывших), а также по решению суда. Эта информация будет отражаться в выписке и поможет повысить прозрачность и безопасность оборота жилья. Напомним, на сегодняшний день в реестре фиксируется информация о таких обременениях, как арест, судебные запреты, залог, рента и некоторые другие.

При этом с весны 2023 года в выписках из ЕГРН не отображаются персональные данные владельцев недвижимости. Получить их можно, обратившись к нотариусу, если для этого есть веские основания. Одно из них — сделка с объектом недвижимости. В таком случае покупателю нужно будет предъявить предварительный договор или подать совместное заявление с продавцом.

Если же стороны обратились в нотариальную контору за удостоверением сделки, то запрашивать отдельно выписку не придется. Нотариус может получить расширенные данные из ЕГРН, увидеть полную информацию о нынешних и прошлых собственниках недвижимости, проследить цепочку переходов прав собственности и другие важные факты.

Кроме того, нотариус поможет выявить и те «тонкие места» сделки с недвижимым имуществом, информации о которых в ЕГРН в принципе нет. Так, например, он направит запрос в ЗАГС, чтобы узнать о семейном положении продавца. Если тот состоит в браке, нотариус проверит, оформлено ли согласие супруга на отчуждение совместно нажитого имущества. Через запрос в Социальный фонд он может узнать, не использовался ли при покупке недвижимости материнский капитал. И если это так, проверит, правильно ли выделены доли в квартире или доме всем членам семьи.

Также нотариус проверит все документы, выяснит, не является ли продавец банкротом или экстремистом, побеседует с участниками сделки, чтобы выяснить их реальную волю, уточнит иные аспекты, которые в дальнейшем могут привести к оспариванию сделки в суде. Важно, что сам нотариус несет полную имущественную ответственность за результаты своей работы.

