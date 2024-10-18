Важно! В Евпатории и пгт Заозёрное 19 октября ограничат водоснабжение — график подвоза воды

В связи с производством работ по подключению нового участка городских водопроводных сетей с 02.00 до 23.00 (ориентировочно) 19 октября будет ограничено централизованное водоснабжение Евпатории и пгт Заозерное (кроме Светового маяка).
По данным ГУП РК «Вода Крыма», полное восстановление водоснабжения с учетом рельефа и этажности домов ожидается в течение нескольких дней, ориентировочно к 22 октября. Населению рекомендовано иметь запас питьевой воды.
Также в 23:00 18 октября будет ограничена подача горячего водоснабжения.
|
№ п/п
|
Месторасположение*
|
Номер дома
|
Ориентир
|
1
|пгт.Заозерное, ул. Могилевская
|
2
|
Во дворе
|
8.30 — 9.00; 17.35 — 18.00
|пгт. Заозерное, А Дружбы
|
77
|
Во дворе
|
9.15 — 9.45; 16.50 — 17.20
|пгт. Заозерное, ул. Зеленая
|
1-1А
|
Во дворе
|
10.00 -12.00 ; 13.45 — 16.00; 18.30 — 20.00
|пгт. Заозерное, Гайдара
|
7
|
|
12.30 -13.00
|пгт. Заозерное, Гайдара
|
35
|
|
13.05 — 13.35; 16.10 — 16.40
|
2
|Спутник-1, ул. Тумен
|
|
|
8.30 — 9.00
|ул. А. Аджи
|
102
|
|
9.15 — 10.00
|м. Исмаил-бей, ул. Хаджи Девлет Гирея -ул. Кирюшина
|
|
Почта
|
10.15 — 11.15;
19.10 — 20.00
|Пер. Лесной
|
12
|
|
12.00 — 12.30
|ул. 29 Авиагородок
|
4
|
|
12.35 — 13.10
|ул. 5й Авиагородок
|
30
|
|
13.20 — 14.20
|Спутник-1, ул. Бекира Османова — ул. Якуба Тархана
|
—
|
|
15.20 — 16.10
|м. Исмаил-бей, ул. Эшреф Шемьи-Заде ул. Усеиова
|
|
|
16.20 — 17.30
|М. Спутник-2, ул. Надежды пер. Светлый, 26
|
|
|
17.45 — 18.45
|
3
|ул. Советская
|
5а
|
Р-н МФЦ
|
8.30 — 9.00; 18.25 — 20.00
|ул. Полупанова
|
38-40
|
|
9.15 — 10.30 ; 17.35 — 18.15
|ул. Демышева
|
130
|
|
10.45 — 12.00; 16.25 — 17.25
|пр. Ленина, 51/50-ул.Московская
|
|
|
12.15 — 13.00
|пр. Ленина
|5-17
|
Во дворе
|
14.00 — 14.50
|пр. Победы
|23а
|
|
15.15 — 16.15
|
4
|ул. Интернациональная
|
133
|
Во дворе
|
8.30 — 9.00 ; 16.30 — 17.25
|ул.60 лет ВЛКСМ
|
8
|
Во дворе
|
9.15 — 10.30; 18.40 — 20.00
|пр. Победы
|
29-33
|
|
10.45 — 12.00
|ул. 60лет ВЛКСМ
|
24
|
Во дворе
|
13.00 — 15.00
|ул. Фрунзе
|
67-71
|
Во дворе
|
15.15 — 16.15
|ул. Некрасова
|
85-89
|
Во дворе
|
17.40 — 18.30
|
5
|ул. Некрасова
|
45-47
|
Управление образования
|
8.30 — 9.00; 18.40 — 20.00
|пр. Победы
|
10а-10б
|
|
9.15 — 10.30
|пр. Ленина
|
54 — 56
|
Во дворе
|
10.45 — 12.00 ; 17.15 — 18.30
|ул. Фрунзе, 14 – Ленина, 40
|
14 — 40
|
Во дворе
|
13.00 — 14.00
|ул. Фрунзе
|
50/107
|
Во дворе
|
14.10 — 15.00
|ул. Сытникова
|
8
|
Во дворе
|
15.10 — 16.00
|ул. Рабочая — ул. Чехова
|
|
|
16.10 — 17.00
|6
|ул. Чапаева
|
71
|
Р-н магазина «Джем»
|
8.30 — 9.00
|Пр Победы
|
46-48
|
Во дворе
|
9.10 — 10.30; 17.10 — 18.30
|ул.9 Мая
|
88
|
У арки
|
10.40 — 11.45; 18.35 — 20.00
|ул. Серова 80-ул.Луговая
|
|
|
12.00 — 13.00
|ул. Чапаева
|
43
|
Во дворе
|
13.10 — 14.00
|ул. Чапаева
|
67
|
Во дворе
|
15.00 — 17.00
|7
|ул. 60 лет ВЛКСМ
|
32-А
|
Маг «Милый»
|
8.30 — 9.00; 18.00 — 20.00
|ул. 9 Мая
|
45 А,В,Г
|
Во дворе
|
9.15 — 10.30; 15.10 — 16.10
|
|ул. Крупской
|
44-А
|
Прайм
|
10.40 — 11.45
|ул. Конституции
|
30-32
|
Во дворе
|
12.00 — 13.50; 16.20 — 17.50
|ул. Чапаева
|
3
|
Во дворе
|
14.00 — 15.00;
|
8
|ул. 9 Мая
|
94а
|ТЦ Сатурн
|
8.30 — 9.00; 14.20 — 15.20
|ул. Чапаева
|
95
|
Во дворе
|
9.10 — 10.30 ; 13.10 — 14.10
|Спутник-2, ул. Надежды-пер Звездный
|
|
|
10.45 — 11.45
|ул. 9 Мая
|
116
|
Магазин «Экмек»
|
12.00 — 13.00; 19.00 — 20.00
|пер. Лесной
|
12
|
|
16.10 — 16.40
|ул. 29 Авиагородок
|
4
|
|
16.50 — 17.20
|ул.5й Авиагородок
|
30
|
|
17.30 — 18.30
|
9
|ул. 60 лет ВЛКСМ
|
32
|
Р-н ДС «Лучик»
|
8.30 — 9.00; 17.40 — 18.40
|ул. Интернациональная
|
146-134а
|
|
9.15 — 10.30; 15.15 — 16.15
|ул. Интернациональная
|
113-117
|
|
10.45 — 12.00
|ул.9 Мая
|
53-55
|
Маг. «Перестройка»
|
12.15 — 14.15; 18.50 — 20.00
|ул. Интернациональная
|
109-111
|
Во дворе
|
16.25 — 17.25
|
10
|пл. Металлистов
|
|
На площади
|
8.30 — 9.00; 17.20 — 18.50
|ул. Немечевых — ул. Вольная
|
|
|
9.10 — 9.50
|ул. Вольная, 9 — ул. Л. Украинки, 14
|
|
Во дворе
|
10.00 — 11.00
|ул. Крапоткина — ул. Немечевых
|
|
|
11.10 — 12.00
|ул. Перекопская, 10
|
|
Маг. «Корзина»
|
12.15 — 13.30 ; 16.20 — 17.20
|ул. Тучина
|
1
|
р-н церкви
|
14.30 — 15.00
|ул. Колхозная
|
2
|
Во дворе
|
15.10 — 16.10
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С тегами: водоснабжение Крыма