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Важно! В Евпатории и пгт Заозёрное 19 октября ограничат водоснабжение - график подвоза воды
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Важно! В Евпатории и пгт Заозёрное 19 октября ограничат водоснабжение — график подвоза воды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 18.10.2024

В связи с производством работ по подключению нового участка городских водопроводных сетей с 02.00 до 23.00 (ориентировочно) 19 октября будет ограничено централизованное водоснабжение Евпатории и пгт Заозерное (кроме Светового маяка).

По данным ГУП РК «Вода Крыма», полное восстановление водоснабжения с учетом рельефа и этажности домов ожидается в течение нескольких дней, ориентировочно к 22 октября. Населению рекомендовано иметь запас питьевой воды.

Также в 23:00 18 октября будет ограничена подача горячего водоснабжения.

№ п/п

Месторасположение*

Номер дома

Ориентир

  

1

 пгт.Заозерное, ул. Могилевская

2

Во дворе

8.30 — 9.00;     17.35 — 18.00
пгт. Заозерное, А Дружбы

77

Во дворе

9.15 — 9.45;     16.50 — 17.20
пгт. Заозерное, ул. Зеленая

1-1А

Во дворе

10.00 -12.00 ;  13.45 — 16.00; 18.30 — 20.00
пгт. Заозерное,  Гайдара

7

12.30 -13.00
пгт. Заозерное,  Гайдара

35

13.05 — 13.35; 16.10 — 16.40

2

 Спутник-1, ул. Тумен

8.30 — 9.00
ул. А. Аджи

102

9.15 — 10.00
м. Исмаил-бей, ул. Хаджи Девлет Гирея -ул. Кирюшина

Почта

10.15 — 11.15;

19.10 — 20.00
Пер. Лесной

12

12.00 — 12.30
ул. 29 Авиагородок

4

12.35 — 13.10
ул. 5й Авиагородок

30

13.20 — 14.20
Спутник-1, ул. Бекира Османова — ул. Якуба Тархана

15.20 — 16.10
м. Исмаил-бей, ул. Эшреф Шемьи-Заде ул. Усеиова

16.20 — 17.30
М. Спутник-2, ул. Надежды пер. Светлый, 26

17.45 — 18.45

3

 ул. Советская

Р-н МФЦ

8.30 — 9.00;      18.25 — 20.00
ул. Полупанова

38-40

9.15 — 10.30 ;   17.35 — 18.15
ул. Демышева

130

10.45 — 12.00;    16.25  — 17.25
пр. Ленина, 51/50-ул.Московская

12.15 — 13.00
пр. Ленина 5-17

Во дворе

14.00 — 14.50
пр. Победы  23а

15.15 — 16.15

4

 ул. Интернациональная

133

Во дворе

8.30 — 9.00 ;     16.30 — 17.25
ул.60 лет ВЛКСМ

8

Во дворе

9.15 — 10.30;    18.40 — 20.00
пр. Победы

29-33

10.45 — 12.00
ул. 60лет ВЛКСМ

24

Во дворе

13.00 — 15.00
ул. Фрунзе

67-71

Во дворе

15.15 — 16.15
ул. Некрасова

85-89

Во дворе

17.40 — 18.30

5

 ул. Некрасова

45-47

Управление  образования

8.30 — 9.00;  18.40 — 20.00
пр. Победы

10а-10б

9.15 — 10.30
пр. Ленина

54 — 56

Во дворе

10.45 — 12.00 ; 17.15 — 18.30
ул. Фрунзе, 14 – Ленина, 40

14 — 40

Во дворе

13.00 — 14.00
ул. Фрунзе

50/107

Во дворе

14.10 — 15.00
ул. Сытникова

    8

Во дворе

15.10 — 16.00
ул. Рабочая — ул. Чехова

16.10 — 17.00
6 ул. Чапаева

71

Р-н магазина «Джем»

8.30 — 9.00
Пр Победы

46-48

Во дворе

9.10 — 10.30;     17.10 — 18.30
ул.9 Мая

88

У арки

10.40 — 11.45;    18.35 — 20.00
ул. Серова 80-ул.Луговая

12.00 — 13.00
ул. Чапаева

43

Во дворе

13.10 — 14.00
ул. Чапаева

67

Во дворе

15.00 — 17.00
7 ул. 60 лет ВЛКСМ

32-А

Маг «Милый»

8.30 — 9.00;   18.00 — 20.00
ул. 9 Мая

45 А,В,Г

Во дворе

9.15 — 10.30;  15.10 — 16.10

 

     

 

 ул. Крупской

44-А

Прайм

10.40 — 11.45
ул. Конституции

30-32

Во дворе

12.00 — 13.50;  16.20 — 17.50
ул. Чапаева

3

Во дворе

14.00 — 15.00;

8

 ул. 9 Мая

94а

                  ТЦ Сатурн

8.30 — 9.00; 14.20 — 15.20
ул. Чапаева

95

Во дворе

9.10 — 10.30 ;  13.10 — 14.10
Спутник-2, ул. Надежды-пер Звездный

10.45 — 11.45
ул. 9 Мая

116

Магазин «Экмек»

12.00 — 13.00;  19.00 — 20.00
пер. Лесной

12

16.10 — 16.40
ул. 29 Авиагородок

4

16.50 — 17.20
ул.5й Авиагородок

30

17.30 — 18.30

9

 ул. 60 лет ВЛКСМ

32

Р-н ДС «Лучик»

8.30 — 9.00;  17.40 — 18.40
ул. Интернациональная

146-134а

9.15 — 10.30; 15.15 — 16.15
ул. Интернациональная

113-117

10.45 — 12.00
ул.9 Мая

53-55

Маг. «Перестройка»

12.15 — 14.15;   18.50 — 20.00
ул. Интернациональная

109-111

Во дворе

16.25 — 17.25

10

 пл. Металлистов

На площади

8.30 — 9.00; 17.20 — 18.50
ул. Немечевых — ул. Вольная

9.10 — 9.50
ул. Вольная, 9 — ул. Л. Украинки, 14

Во дворе

10.00 — 11.00
ул. Крапоткина — ул. Немечевых

11.10 — 12.00
ул. Перекопская, 10

Маг. «Корзина»

12.15 — 13.30 ; 16.20 — 17.20
ул. Тучина

1

р-н церкви

14.30 — 15.00
ул. Колхозная

2

Во дворе

15.10 — 16.10
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