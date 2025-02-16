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Важно: в поездах "Таврия" накануне курортного сезона поменяются правила перевозки животных
фото: © пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Важно: в поездах «Таврия» накануне курортного сезона поменяются правила перевозки животных

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:23 16.02.2025

С 15 мая в крымских поездах «Таврия» меняются правила перевозки животных. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных – на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (-ах), не более одного крупного животного, — цитирует сообщение РИА Новости Крым.

Мелких животных по-прежнему можно провозить с оформлением перевозочного документа, но теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску, отмечает перевозчик.

Можно взять две переноски, главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180см». — уточнили в «Гранд Сервис Экспрессе».

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Ранее сообщалось, что «Гранд Сервис Экспресс» открывает продажу билетов на поезда «Таврия» №173/174 Москва – Евпатория и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория на лето 2025 года. При этом сезонный скорый поезд «Таврия» между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно.

Кроме того, в компании сообщили, что в Крым из Волгограда с конца апреля будет курсировать пассажирский поезд «Таврия» №585/586. Продажа билетов на него уже открыта.

источник: РИА Новости Крым 

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