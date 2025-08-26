Прямо сейчас:
Важно: в Севастополе детям-инвалидам компенсируют затраты на комплектующие слуховых имплантов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Важно: в Севастополе детям-инвалидам компенсируют затраты на комплектующие слуховых имплантов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:47 26.08.2025

Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания предоставляет денежные компенсации гражданам города, которые приобрели за собственный счет внешние комплектующие кохлеарной имплантации.

Кохлеарный имплант — это высокотехнологичное устройство, позволяющее людям с нарушениями слуха слышать окружающие звуки и речь. Он состоит из двух основных частей: внутренняя часть устанавливается хирургическим путем в ухо пациента, тогда как внешняя часть с процессором монтируется на ухе или голове, улавливая звук и передавая его через кожу во внутреннюю часть устройства.

В 2025 году за компенсацией расходов в центр обратилось 13 граждан, которым выплачена компенсация в сумме 931 178,50 рублей. Выплата компенсации осуществляется учреждением на основании решения комиссии по оказанию денежной помощи отдельным категориям граждан. Компенсация выплачивается в размере 100 % фактически понесенных расходов, но не более 100 000 рублей в год на одного ребенка-инвалида. При проведении ребенку-инвалиду билатеральной (двухсторонней, бинауральной) кохлеарной имплантации компенсация выплачивается в размере 100 % фактически понесенных расходов, но не более 200 000 рублей в год на одного ребенка-инвалида, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Олега Белевич.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте центра.

Для получения дополнительной информации и подачи документов можно обратиться по адресу: ул. Хрусталева, д. 27, телефону 55-58-24 (время работы: пн-чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.45, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 8

