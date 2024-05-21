Важно! В Севастополе изменен порядок проведения государственной итоговой аттестации

Заместитель губернатора Игорь Михеев и и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос провели пресс-конференцию по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году в Севастополе. В этом году в городе 4 372 выпускника 9-х классов и 2 089 выпускников 11-х классов. На время проведения экзаменов будут задействованы 25 пунктов проведения экзаменов на базе школ Севастополя, 13 из них предусмотрены для сдачи ЕГЭ.

Выпускники теперь получают право выбора формы государственной итоговой аттестации. Для девятиклассников предусмотрены возможность получения аттестата по результатам промежуточной аттестации (средние оценки за 9 класс) и традиционная сдача экзамена в формате ОГЭ. При выборе любой из форм условия поступления в колледжи и техникумы не изменились, также ребята смогут поступить и в 10 класс. Для одиннадцатиклассников обеспечены возможность получения аттестата по результатам промежуточной аттестации (средние оценки за 10 и 11 классы) и традиционная сдача экзамена в формате ЕГЭ. Выпускники смогут поступить в вуз по результатам ЕГЭ либо по результатам вступительного испытания в каждом из выбранных учебных заведений, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

Теперь выпускникам и их родителям предстоит принять взвешенное решение о выборе только одной формы прохождения государственной итоговой аттестации: в формате ОГЭ для девятиклассников и ЕГЭ для одиннадцатиклассников или в формате промежуточной аттестации. Выбрать формат промежуточной аттестации и написать экзамен по определённым предметам нельзя.

Для выпускников, которые решили поступать в вуз, процедура сдачи ЕГЭ состоится по всем федеральным регламентам с соблюдением всех мер безопасности.

Выработан внутренний алгоритм действий. При сигнале «Воздушная тревога» сотрудники школ и выпускники организованно следуют к местам укрытия согласно инструкции. После того, как будет объявлен отбой, участникам экзамена будет предложено пройти в аудитории для продолжения написания экзаменационной работы. Экзамен будет продлён на время объявления воздушной тревоги. Если участник экзамена принимает решение покинуть пункт проведения экзамена, ему предложат сдать экзамен в резервные дни. На пунктах проведения экзаменов будут присутствовать сотрудники охранных предприятий, медицинский работник, сотрудники школы. Все укрытия оборудованы местами для сидения, медикаментами, водой, — объясняет Максим Кривонос.

По поручению Президента Российской Федерации в 2024 году установлены дополнительные даты для пересдачи ЕГЭ по всем учебным предметам – 4 и 5 июля. Возможность пересдать экзамены предоставляется только выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ.

Возможность пересдать экзамен предоставляется всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, без исключения. Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован. Следует понимать, что это пересдача не «на всякий случай». На пересдачу необходимо идти с твёрдой уверенностью в своих знаниях. В расписаниях скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам таким образом, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам и принять решение, необходима ли им пересдача и какой предмет для пересдачи выбрать. Пересдать ОГЭ можно по всем четырём предметам, но количество попыток зависит от числа несданных предметов. Если ученик не сдал один или два экзамена, то у него будет две попытки: летом в резервные дни и ещё раз осенью. Если несданных предметов более двух — пересдача одна, осенью, — говорит Максим Кривонос.

Напомним, если выпускники и их родители примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно обратиться в школу с письменным заявлением. По всем возникающим вопросам также можно обратиться к руководству школ или в департамент образования и науки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя