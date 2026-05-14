Важно! В Севастополе на улице Адмирала Фадеева с 14 мая на полтора месяца ограничат движение по одной полосе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:34 14.05.2026

Речь идет об участке автомобильной дороги от перекрестка улица Адмирала Юмашева (дом 4В) — улица Адмирала Фадеева до перекрестка улица Адмирала Фадеева — улица Щитовая по направлению в город.

Ограничение движения по одной полосе необходимо для обустройства заездного кармана для общественного транспорта. Подрядчик демонтирует старое асфальтобетонное покрытие, установит бордюры, уложит новое дорожное покрытие, а также установит новые знаки организации дорожного движения и нанесет разметку. Работы планируется выполнить до 30 июня.

Кроме того, на это время остановка общественного транспорта «Парковая улица» сместится. Общественный транспорт будет останавливаться в районе домов по ул. Парковая 14А и 14к4. В последующем планируется обустройство постоянного остановочного пункта.

Все работы выполняют в рамках капитального ремонта на пересечении улиц Адмирала Фадеева и Парковой, где ведется обустройство автобусных остановок и трех светофорных объектов.

Ранее подрядчик обустроил выделенные полосы и уже открыл по ним рабочее движение.

По завершении всех работ, будет повышена пропускная способность перекрестка, снижена аварийность и созданы комфортные условия как для автомобилистов, так и для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

