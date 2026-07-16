Важно: в Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку АИ-92 по 30 литров

Начиная с 14:45 мы начали рассылку второй дополнительной партии на 2700 кодов АИ-92 по 30 литров. Заправиться нужно будет строго сегодня до 21.00. Если вы подавали заявку на АИ-92 — загляните в бот через 15-25 минут, код будет там, — сообщил он.

Он напомнил, что топливо можно заправлять в канистры.

Да, мы временно разрешили это, чтобы вы могли заправить домашние генераторы. Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток — в канистру, — добавил губернатор.

И напомнил, что есть еще 4 АЗС, где лимит увеличен до 40 литров (по QR-коду). Заправки находятся в Верхнесадовом, Орлином, а также на трассе «Таврида» (близнецы).

источник: РИА Новости Крым