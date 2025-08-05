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Важно: внесудебное взыскание налогов с физических лиц — новые правила заработают 1 ноября 2025 года

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:35 05.08.2025

Опубликованы поправки к НК РФ и Закону об исполнительном производстве. По ним налоговые долги станут взыскивать с физлиц (не ИП) во внесудебном порядке (п. 8 ст. 1 закона). Судебный контроль будут привлекать в случае спора о законности и обоснованности требований инспекции. Если физлицо обжалует долг, взыскать суммы можно будет только через суд.

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Новый порядок применяют к долгам по налогам, которые физлицо исчисляет само (при подаче деклараций, применении режима НПД).
Он заработает с 1 ноября 2025 года (ч. 1 ст. 4 закона).

Документ: Федеральный закон от 31.07.2025 N 287-ФЗ

источник: КонсультантПлюс

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