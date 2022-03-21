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Вблизи керченского поселка Героевское уничтожена авиабомба времен Великой Отечественной войны

Вблизи керченского поселка Героевское уничтожена авиабомба времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:18 21.03.2022

Пиротехники ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Немецкую авиабомбу SC-50 обнаружили в керченском поселке Героевское. Из-за повреждённого взрывателя его транспортировка оказалась невозможна. Было принято решение, уничтожать бомбу на месте.

Вблизи керченского поселка Героевское уничтожена авиабомба времен Великой Отечественной войны

Сложность работ заключалась в непосредственной близости населённого пункта. В зоне возможного поражения оказались порядка 30 жилых домов. Пиротехниками МЧС России была проведена работа по минимизации последствий взрыва. В течение двух дней был возведён трёхметровый круговой защитный вал. Было использовано почти 55 кубометров песка. Местные жители были заблаговременно проинформированы. В день проведения работ были эвакуированы 98 человек, в том числе 13 детей, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Вблизи керченского поселка Героевское уничтожена авиабомба времен Великой Отечественной войны

В понедельник, 21 марта, взрывоопасный предмет был уничтожен путём контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности. При этом удалось не допустить повреждения жилых домов, строений и линии электропередач, находившейся в непосредственной близости.

Узнайте больше:  Завтра на окраине Керчи пиротехники МЧС подорвут авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Вблизи керченского поселка Героевское уничтожена авиабомба времен Великой Отечественной войны

Фото и видео: ГУ МЧС России по РК.

 


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