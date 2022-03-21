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Вчера мальчишки, сегодня герои. Минобороны РФ продолжает славную летопись о настоящих воинах

Вчера мальчишки, сегодня герои. Минобороны РФ продолжает славную летопись о настоящих воинах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:47 21.03.2022

В Минобороны РФ продолжили ежедневную героическую летопись спецоперации на Украине. Сегодня рассказ о совсем молодых ребятах: сержанте, прапорщике и старшем лейтенанте.

Группа под руководством командира роты старшего лейтенанта Егора Болдырева обнаружила засаду националистов, скрывавшихся в одном из полуразрушенных домов. Российские военные внезапно атаковали противников, ликвидировав до 10 националистов — остальные сдались в плен. Всего с начала специальной операции рота под командованием Егора Болдырева вскрыла более 50 объектов, которые в дальнейшем были уничтожены.

Начальник станции связи прапорщик Станислав Джиоев попал под минометный обстрел украинских националистов. Его машина, обеспечивающая связь с вышестоящим штабом, была повреждена и выведена из строя. Однако, несмотря на продолжающийся обстрел, Станислав взобрался на крышу автомобиля и более получаса удерживал накренившуюся антенну, чтобы обеспечить устойчивый сигнал со спутника связи.

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Отряд мотострелкового батальона, в числе которых был сержант Роман Каштаков, попал под массированный обстрел. Роман точным огнем из вооружения боевой машины пехоты поразил вражеский грузовик с боеприпасами — машина противника взорвалась, были уничтожены пять БТРов и более трех националистов. Благодаря его действиям, российские войска смогли продолжить движение и выйти в назначенный район без потерь.

Вчера мальчишки, сегодня герои. Минобороны РФ продолжает славную летопись о настоящих воинах


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