ВЦИОМ: две трети россиян отдыхали дома и на даче, две трети остались довольны летним отдыхом

Удивительные совпадения.

Коронавирус не сильно повлиял на планы россиян по летнему отдыху, две трети из них остались довольны тем, как провели лето. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ .

Большинство (71%) ответило, что скорее довольны своим летним отдыхом, 27% респондентов сообщили, что скорее недовольны, еще 2% затруднились с ответом. В основном, летним отдыхом в этом году довольны россияне, которые один раз в два-три года или реже выезжали за рубеж за последние пять лет, либо одинаково часто выезжали за границу и по России в 2019 году, либо чаще путешествуют по России. Среди тех, кто остался недоволен своим летним отдыхом, почти половина (49%) чаще выезжали за рубеж в прошлом году, а треть (33%) опрошенных не реже раза в год бывала за границей в течение последних пяти лет.

Отпуск этим летом взяли три четверти россиян (74%), свидетельствуют данные опроса. Причем если в мае этого года брать двухнедельный летний отпуск планировали 14% респондентов, то по факту это сделали 19% опрошенных. Отдыхать летом только в выходные дни в мае планировали 19% опрошенных, по факту же так поступили 16% респондентов. Всего 6% опрошенных в мае планировали летний отпуск протяженностью больше месяца, а в итоге такой возможностью воспользовались 16% респондентов. Еще 15% участников опроса взяли месяц отпуска, хотя в мае о таких планах заявляли лишь 8%. В недельный отпуск летом сходили 8% респондентов, тогда как изначально такие планы были у 3% опрошенных.

В Крыму отдыхало 4% опрошенных.

Большинство опрошенных россиян (37%) брали летом отпуск, но провели его дома. Годом ранее так поступили 33% опрошенных, а в 2018 году — 32%. Как и в прошлом году, провели летний отпуск на даче 27% респондентов. Курортам краснодарского края этим летом отдали предпочтение 6% опрошенных, как и в 2018-2019 годах. В Крыму этим летом отдохнули 4% респондентов, как и в прошлом году. В другом городе России в этом сезоне отдохнули 9% респондентов против 11% прошлым летом. За границей этим летом отдохнули 0,5% респондентов против 8% годом ранее — и это единственная категория, где цифра серьезно изменилась.

В отдыхе в России в этом году тем, кто отдыхал в стране, более всего понравились погода и климат (20%), природа (20%) и море (15%). Менее всего их удовлетворили цены (16%), уровень сервиса (10%) и качество дорог или пробки (10%). В среднем вероятность того, что они порекомендуют отдых по России своим друзьям или знакомым, отдыхавшие в этом году оценили в 8 из 10 баллов. Самые низкие оценки получила стоимость проезда до курорта (3,10).

Отдых российскому гражданину обошелся в 32,5 тысячи рублей.

Один человек, ездивший этим летом за пределы своего дома и дачи, потратил на отдых в среднем 32 592 рубля (на 18,5% меньше, чем в 2019) при планируемом бюджете в 49 500 рублей. Отдых длился в среднем 33 дня, а наиболее часто называемое количество отпускных дней — 20. Практически каждый седьмой (16%) отдыхал только в выходные, 58% брали отпуск. Каждый отдыхавший ездил в среднем с компанией из четырех человек.

Подробнее и наглядней об отдыхе россиян этим летом — ЗДЕСЬ .

Опрос проводился 15 и 17 сентября 2020 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов из не менее 80 регионов РФ. Погрешность не превышает 2,5%.